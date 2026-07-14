Ο Ολυμπιακός φέρνει τον Σλοβένο Γιόργκιτς και ο Παναθηναϊκός τη Γιαπωνέζα Όγιο

Προσδοκίες για πολύ ψηλό αγωνιστικό επίπεδο και δυνατές αναμετρήσεις στα κορυφαία διασυλλογικά πρωταθλήματα δημιουργεί η έντονη και φέτος δραστηριότητα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοίνωσε το πρακτικό των μεταγραφών για τη σεζόν 2026-2027 και η αρμόδια Επιτροπή της ασχολήθηκε με περισσότερες από 300 περιπτώσεις, όσον αφορά στις εσωτερικές μετακινήσεις. Οι πρωταθλήτριες ομάδες του 2026 έκαναν τις πιο ηχηρές κινήσεις και την ίδια ώρα διατήρησαν στις τάξεις τους μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Ο τροπαιούχος στους άνδρες Ολυμπιακός έκλεισε συνεργασία με ένα ακόμα «αστέρι» του παγκοσμίου στερεώματος. Έβαλε στο δυναμικό του τον Σλοβένο Ντάρκο Γιόργκιτς, νούμερο 16 της διεθνούς κατάταξης αυτή την εβδομάδα. Μετακύ άλλων διακρίσεων ο Γιόργκιτς είναι δευτεραθλητής Ευρώπης στο απλό ανδρών το 2022, τρεις σερί χρονιές νικητής του Ευρωπαϊκού Τοπ 16 και «χρυσός» Μεσογειοονίκης στο ίδιο αγώνισμα το 2018.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας γυναικών Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα δυνατή εκπρόσωπο της Ιαπωνίας. Ήρθε σε συμφωνία με την 21χρονη αμυντικό Χαρούνα Όγιο, η οποία ανάμεσα σε άλλες επιτυχίες έχει από τα Παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ασημένιο μετάλλιο το 2019 και χάλκινο το 2021 στο απλό.

Τα δύο κορυφαία σωματεία διατήρησαν βασικά τους στελέχη από το εξωτερικό, όπως τον Σουηδό Τρουλς Μέρεγκορντ, την Ουκρανή Μαργαρίτα Πεσότσκα, την Ουγγαρέζα Τζορτζίνα Πότα (Ολυμπιακός), την Ιταλίδα Νικολέτα Στεφάνοβα και τον Αμιρέσα Αμπάσι από τη Μάλτα (Παναθηναϊκός).

Γερές προσθήκες εξασφάλισε και η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ με τις Ιταλίδες διεθνείς Νικόλ Άρλια, Γκάια Μονφαρντίνι, ενώ απέκτησε και τη Σουηδέζα Νόμιν Μπάασαν, που πέρσι φόρεσε τη φανέλα των Σαρισών Φλώρινας. Και η ΑΕΚ όπως κι άλλες ομάδες της Α1 βεβαίως, ανανέωσαν τη συνεργασία τους με ξένους αθλητές.

Αναλυτικά το πρακτικό 1 των μεταγραφών έχει αναρτηθεί στο λινκ https://www.httf.gr/praktiko-no-1-epitropis-metagrafon-tis-10-7-2026/.

Ανάμεσα σε πρωτοκλασάτους Έλληνες των ομάδων, που πρωταγωνιστούν στην Α1, δεν υπήρξαν αλλαγές, αλλά γενικά καταγράφηκαν και αυτό το καλοκαίρι αξιοσημείωτες μετακινήσεις.

Από… παλιοσειρές κατ’ αρχάς, ο Γιάννης Βλοτινός, πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης στους βετεράνους, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όπως και η αειθαλής παλιά πρωταθλήτρια Ελλάδας Αρχοντούλα Βολακάκη στο γυναικείο τμήμα του ίδιου σωματείου. Η πρώην διεθνής Φιλαρέτη Εξάρχου θ’ αγωνιστεί φέτος στην Α2 και το ΠΚΔ Ταύρου, ενώ ο ρέκορντμαν των διασυλλογικών πρωταθλημάτων Ελλάδας Κώστας Λαγογιάννης γυρίζει στη δράση για τον Προφήτη Ηλία Πειραιά στην Α’ Αττικής ανδρών.

Από τις νέες γενιές και την Α1 γυναικών η αθλήτρια της εθνικής ομάδας γυναικών Χρυσή Φωτιάδου πήγε στα Ταταύλα, ενώ από νεαρές διεθνείς οι Λεμονιά Γκαϊντατζή, Στέλλα Μαυροματάκη μετακινήθηκαν στην ΑΕΚ, η Άννα-Φανουρία Μήτκα και η Ελπίδα Τασιού, που μετέχουν τώρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Πέρα Αθηνών και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και η Βασιλική Μπουλά με την Άντζελα Νούρε στον Ίφιτο Πατρών. Επίσης, ο Εβρίτης διεθνής Κωνσταντίνος Αλεξούδης συμφώνησε με τον ΔΑΟ Ταύρου.

Στην Α2 και πάντα για στελέχη των μικρών εθνικών μας ομάδων ξεχωρίζουμε ότι ο έφηβος Δημήτρης Σωτηρόπουλος (που είναι τώρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Γκοντομάρ) μετεγγράφηκε στον Νέο Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο 1ος Βαλκανιονίκης του απλού και του διπλού παμπαίδων Θεοφάνης Μαρκουλάκης στον Ποσειδώνα Λουτρακίου και τα αδέρφια Φουσέκη, ο Αναστάσιος και ο Σπύρος (με τον δεύτερο να είναι αυτές τις ημέρες με την εθνική παίδων στην Πορτογαλία) στον Αναγεννησιακό Πατρών.

Εξάλλου, οι διεθνείς κορασίδες Αναστασία Μιχάλαρου και Ανθή Τούλια συνεχίζουν στην Αθηνά Μαγκουφάνας, ενώ ο σημερινός 2ος Βαλκανιονίκης του ομαδικού μίνι παμπαίδων Μάριος Θεοδοσίου θα συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό.

Από το εξωτερικό παρατηρούνται κι άλλες αξιόλογες προσθήκες για ομάδες των δύο μεγάλων εθνικών κατηγοριών. Στην Α1 ανδρών ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ιταλό Αντρέα Πούπο, τα Ταταύλα τον Σουηδό Μάρτιν Φρις, το Ξυλόκαστρο τον Πολωνό Ντάμιαν Βέντερλικ, ενώ ο Βουλγαροκύπριος Χρίστος Χριστόνοφ επέστρεψε στο Πέρα Αθηνών. Στην Α1 γυναικών ο νεοφώτιστος Ίφιτος Πατρών πήρε την πολύπειρη Ισπανίδα Γκαλία Ντβόρακ.

Στην Α2 ανδρών ο Βόσνιος Λούκα Μιχαϊλοβιτς θα εμφανιστεί στον Αναγεννησιακό Πατρών, ο Βούλγαρος Βλαντιμίρ Πετκόφ και ο Βόσνιος Νικόλα Μιχαΐλοβιτς στον Νέο Ηρακλή Θεσσαλονίκης και ο νεαρός Κύπριος διεθνής Αλέξανδρος Μιχαήλ στην Ελευσίνα. Στην Α2 γυναικών η Βουλγάρα Βαλκανιονίκης Σιντέλια Μούτλου θα παίξει για τις Σάρισες Φλώρινας.

Στο τέλος το πρακτικό αναφέρει αθλητές και αθλήτριες, που την περίοδο 2026-2027 θ’ αγωνισθούν παράλληλα σε ομάδες του εξωτερικού (όσες περιπτώσεις ήταν γνωστές μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής).