Και ο πρώην δήμαρχος Άργους βλέπει αστυνομικούς που «έκαναν άριστα τη δουλειά τους» πυροβολώντας στο κεφάλι

Στο Άργος, νυν και πρώην δήμαρχος φαίνεται να υιοθετούν κοινή γραμμή απέναντι στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς μετά από καταδίωξη.

Μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Ιωάννη Μαλτέζου, ο οποίος απέδωσε ευθύνες στη μητέρα του 20χρονου θύματος, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και σχολίων, ακολούθησε ανάρτηση του πρώην δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα.

Στην τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Καμπόσος εξέφρασε μεταξύ άλλων τη στήριξή του στους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ενώ άσκησε δριμεία κριτική σε όσους διατυπώνουν διαφορετική άποψη, χρησιμοποιώντας και ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς.

Πάντως, στο τέλος της ανάρτησής του τονίζει ότι "διαφωνώ για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε (σ.σ. ο νυν δήμαρχος) στο θέμα του αυτισμού και εν γένει των ΑΜΕΑ".

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρώην δημάρχου Άργους, Δημήτρη Καμπόσου:

Όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες , οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα , οι εμπρηστές, οι δήθεν κουλτουριάρηδες, οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ένομης τάξης και της αστυνομίας, ΠΟΥ ΠΟΤΕ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους.

"Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους εσάς : άντε να χαθείτε ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ , θα λέμε την άποψη μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !!!! ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον )ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους ! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ!

"Όσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του δήμου Άργους- Μυκηνών πολύ καλά έκανε και στήριξε στους Αστυνομικούς.! Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμου και εν γένει των ΑΜΕΑ.