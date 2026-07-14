«Ψάχνει το... μπαμ με Έξουμ η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα η Παρτίζαν θέλει να ενεργοποιήσει την «βόμβα» με τον Ντάντε Έξουμ, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ψάχνει ένα παίκτη που θα την αλλάξει επίπεδο.

Η Παρτίζαν βρίσκεται στην αναζήτηση παικτών προκειμένου ο Ζοάν Πεναρόγια να κλείσει το ρόστερ της νέας σεζόν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να θέλει να ρίξει «βόμβα» στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport η Παρτίζαν θέλει να κάνει το... μπαμ με τον Ντάντε Έξουμ, με τον πρόεδρο της ομάδας, Οστόγια Μιχάιλοβιτς να επικοινωνεί μαζί του προκειμένου να ενημερωθεί για τα πλάνα του.

Μέχρι στιγμής η Παρτίζαν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα καμία μεταγραφή για τη νέα σεζόν, έχοντας όμως αποχαιρετήσει ήδη τους Ντουέιν Ουάσινγκτον, Νικ Καλάθη, Στέρλινγκ Μπράουν, Ιζάκ Μπόνγκα Ντίλαν Οσετκόφσκι και Μπρούνο Φερνάντο και όπως γίνεται κατανοητό, ο Πεναρόγια έχει αρκετή δουλειά για να κλείσει το ρόστερ.

Να θυμίσουμε ότι ο Αυστραλός γκαρντ αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν προβλήματα τραυματισμών στο γόνατο τα οποία τον ανάγκασαν να ολοκληρώσει πρόωρα τη φετινή του σεζόν στο NBA.