Η adidas και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27

Η χαρακτηριστική πράσινη εμφάνιση επιστρέφει, συνδυάζοντας την παράδοση του συλλόγου με την κορυφαία τεχνολογία της adidas.

Η adidas και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/2027, μια φανέλα που εκφράζει τη διαχρονική ταυτότητα του συλλόγου και συνοδεύει την ομάδα στη νέα αγωνιστική χρονιά.

Πιστή στα εμβληματικά χρώματα του Παναθηναϊκού, η νέα εμφάνιση ξεχωρίζει για τον λιτό και διαχρονικό σχεδιασμό της. Το χαρακτηριστικό πράσινο κυριαρχεί σε όλη τη φανέλα, ενώ οι λευκές λεπτομέρειες στον γιακά, στα μανίκια και οι εμβληματικές τρεις λευκές ρίγες της adidas στους ώμους ολοκληρώνουν ένα αποτέλεσμα που αποπνέει δυναμισμό και αυθεντικότητα.

Στο πίσω μέρος του γιακά, κάτω από τον λαιμό, βρίσκεται η φράση «Σύλλογος Μεγάλος», ενώ στο κάτω μέρος της φανέλας έχει ενσωματωθεί μία ειδική λεπτομέρεια η οποία αποκαλύπτει, ανάλογα με τη γωνία θέασης, ένα γραφικό εμπνευσμένο από τη Λεωφόρο και τη φράση «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ», αποτίοντας φόρο τιμής στην ιστορική έδρα του συλλόγου.

Σχεδιασμένη με γνώμονα τις ανάγκες του σύγχρονου αθλητή, η νέα φανέλα διαθέτει προηγμένη τεχνολογία Climacool της adidas η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας και το γρήγορο στέγνωμα, προσφέροντας στεγνή αίσθηση και άνεση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένα υλικά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της adidas για τη μείωση των αποβλήτων και την πιο υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, την ποιότητα ή το design.

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού από την adidas είναι διαθέσιμη από τις 13 Ιουλίου στο Panathinaikos FC Official, καθώς και online στα επίσημα κανάλια διάθεσης.