Ζάκυνθος: Ενίσχυση με Πεταυράκη

Ο Σταύρος Πεταυράκης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζακύνθου, με τον έμπειρο άσο να προσθέτει ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Πεταυράκη. Ο έμπειρος αριστερός αμυντικός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τη Super League και τη Super League 2, έχοντας αγωνιστεί σε ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου και αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και τη σταθερή του παρουσία.

Η ποιότητα, η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη νέα προσπάθεια της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της Super League 2 και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας.

Σταύρο, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια της Ζακύνθου! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανοκίτρινη φανέλα».

