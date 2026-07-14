Το ραντεβού των αστέρων: «Μονομαχία» Γαλλίας και Ισπανίας για μία θέση στον τελικό (vids)

Σπουδαίο παιχνίδι στο Dallas Stadium του Τέξας (22:00, ΕΡΤ 1), ένας ημιτελικός που φέρνει Γαλλία και Ισπανία να μονομαχούν για το «χρυσό» εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Το αγωνιστικό προφίλ των δύο ομάδων είναι διαφορετικό, ωστόσο αμφότερες στο φετινό τουρνουά χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και πλούσιο επιθετικό ταλέντο.

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί και μία άτυπη ρεβάνς για τον ημιτελικό του Euro 2024, όπου η Ισπανία είχε επικρατήσει και τελικά είχε κατακτήσει το τρόπαιο, με την Γαλλία, εκτός όλων των άλλων, να ψάχνει για εκδίκηση.

Η αψεγάδιαστη άμυνα της Γαλλίας και ο ασταμάτητος Μπαπέ

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έχει εντυπωσιάσει κυρίως με την απόλυτη σταθερότητά της, δίνοντας την εικόνα μιας ομάδας που «πνίγει» τον αντίπαλο σε τακτικό επίπεδο.

Ολοκλήρωσε τον όμιλο με το απόλυτο των νικών, ενώ στα νοκ-άουτ σφράγισε τις προκρίσεις της δίχως να δεχθεί ούτε ένα γκολ!

Κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Σουηδία, επικρατώντας άνετα με 3-0, στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της σκληροτράχηλης Παραγουάης με 1-0 και στα προημιτελικά κέρδισε με το καθαρό 2-0 επί του Μαρόκου, «κλειδώνοντας» την παρουσία της στην τετράδα.

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κιλιάν Μπαπέ. Έχοντας ήδη 8 γκολ στο τουρνουά, ο αρχηγός των Γάλλων όχι μόνο μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, αλλά κυνηγάει πλέον να καταρρίψει το ρεκόρ όλων των εποχών σε γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο 27χρονος άσος θα βρίσκεται κανονικά στο βασικό σχήμα, παρόλο που προπονήθηκε ατομικά μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο που αποκόμισε από την αναμέτρηση απέναντι στο Μαρόκο.

Μαεστρία στον άξονα και χαρακτήρας στα δύσκολα η Ισπανία

Από την άλλη, το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε παρέμεινε πιστό στο κυριαρχικό passing game του. Συγκέντρωσε 7 βαθμούς στον όμιλο αλλά είδε το «μονοπάτι» του να δυσκολεύει αισθητά όσο προχωρούσε το τουρνουά.

Μπορεί στην φάση των «32» να ξεπέρασαν το εμπόδιο της Αυστρίας με 3-0, όμως το επίπεδο δυσκολίας ανέβηκε αισθητά στο επόμενο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας και αφήνοντας εκτός Μουντιάλ την Πορτογαλία με 1-0, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό στο ιβηρικό ντέρμπι.

Στα προημιτελικά, «λύγισαν» το Βέλγιο με 2-1 και παρότι δέχθηκαν το πρώτο τους γκολ στα φετινά νοκ-άουτ, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και βρήκαν τις απαντήσεις με «χρυσό» σκόρερ τον Μερίνο.

Η Ισπανία καλείται να ελέγξει τον ρυθμό στο κέντρο. Με τον άξονά της (Πέδρι, Ρόντρι, Όλμο) να «κρύβει» την μπάλα, θα προσπαθήσει να περιορίσει τους χώρους του Μπαπέ, ενώ στην επίθεση βασίζεται στην εκρηκτικότητα και τη διεισδυτικότητα του Λαμίν Γιαμάλ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαπέ

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

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