Αβέβαιο το μέλλον του Σενγκέλια: «Δεν έχει πει στην Μπαρτσελόνα ότι θέλει να φύγει»

Σύμφωνα με Ισπανικό δημοσίευμα ο Τορνίκε Σενγκέλια δεν έχει ξεκαθαρίσει στην Μπαρτσελόνα την απόφαση του να αποχωρήσει από τον σύλλογο και το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της Euroleague βρίσκεται ο Τορνίκε Σενγκέλια, ωστόσο το μέλλον του παραμένει αβέβαιο και η υπόθεση του όχι και τόσο ξεκάθαρη.

Να σημειώσουμε ότι ο Γεωργιανός ψηλός δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα, αλλα η παραμονή του στους Καταλανούς δεν θεωρείται δεδομένη. Σύμφωνα με τις καταγραφές της «Sport» παρά τις προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague ο ίδιος δεν έχει επικοινωνήσει το οτιδήποτε στην Μπαρτσελόνα

Να σημειώσουμε πως στο συμβόλαιό του περιλαμβάνεται ρήτρα ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Στη Μπαρτσελόνα δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη ότι ο Τόρνικε Σενγκέλια επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Οι Καταλανοί θεωρούν τον Γεωργιανό φόργουορντ κομβικό για την ομάδα της νέας σεζόν, τόσο για την προσφορά του μέσα στο παρκέ όσο και για την επιρροή του στα αποδυτήρια.

Στο εσωτερικό της ομάδας πιστεύουν ότι ο Σενγκέλια θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση όλων των νέων μεταγραφών και θεωρούν πως δεν υπάρχει καταλληλότερος παίκτης από εκείνον για να θέσει τα απαραίτητα αγωνιστικά και νοοτροπιακά πρότυπα, έχοντας υπάρξει ο πιο σταθερός παίκτης της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν και ένας από τους βασικούς πυλώνες στην προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στις επιτυχίες».