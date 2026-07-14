Δοκιμή SDNA: Το ηλεκτρικό SUV... Ντάνι Όλμο - 272 ίπποι και σφαίρα... τα σουτ (vid, pics)

Ο Ντάνι Όλμο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλύπτει χώρους, παίζει με το κεφάλι ψηλά και όταν βρει μέτρο έξω από την περιοχή, το σουτ του μπορεί να αλλάξει έναν αγώνα. Αν η smart έψαχνε ποδοσφαιριστή για να φορέσει τη φανέλα του #1, δύσκολα θα έβρισκε πιο ταιριαστό. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τους λόγους.

Στη smart αποφάσισαν να αλλάξουν κατηγορία. Τα νέα μοντέλα κατασκευάζονται πλέον στην κινεζική πόλη Xi'an, μέσα από την κοινοπραξία 50-50 της Mercedes-Benz με τη Geely. Η παραγωγή πέρασε στην Κίνα, όμως το δημιουργικό κομμάτι έμεινε στα χέρια της Mercedes-Benz. Το smart #1 σχεδιάστηκε στα σχεδιαστικά κέντρα της γερμανικής εταιρείας στο Sindelfingen και στη Sophia-Antipolis της Γαλλίας και αυτό φαίνεται από την πρώτη κιόλας ματιά.

Πρώτο κοντρόλ, πρώτη εντύπωση

Ο Όλμο σπάνια κάνει περιττή κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,82 και ύψος 1,63 μέτρα, το #1 πατάει στην κατηγορία των μικρών SUV, όμως η εικόνα του παραπέμπει σε κάτι ακριβότερο. Οι καθαρές γραμμές, το κάθετο πίσω μέρος και τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω που ενώνονται με μία φωτεινή λωρίδα δημιουργούν μια ιδιαίτερα κομψή εικόνα, με την υπογραφή της Mercedes-Benz να είναι εμφανής.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με premium πινελιές. Αναδυόμενες χειρολαβές, προβολείς Matrix LED, σατινέ αλουμινένιες ράγες οροφής, φιμέ πίσω τζάμια και πόρτες χωρίς τελάρο στα παράθυρα συνθέτουν ένα σύνολο που παίζει μπάλα πάνω από την κατηγορία του.

Η καμπίνα παίζει... Champions League

Όταν ένας μέσος έχει σωστή πρώτη επαφή, το καταλαβαίνεις αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για την καμπίνα του smart #1.

Η κεντρική κονσόλα, με το κάλυμμα που κρύβει τον ασύρματο φορτιστή, θυμίζει έντονα Mercedes-Benz. Οι μεταλλικές γρίλιες των αεραγωγών, οι ποιοτικές ραφές, οι λευκές λεπτομέρειες στο ταμπλό και ο πλούσιος ambient φωτισμός με αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης δημιουργούν premium ατμόσφαιρα.

Στον στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, ενώ το πακέτο συμπληρώνουν δερμάτινα καθίσματα με δίχρωμα προσκέφαλα, ηχοσύστημα Beats με 13 ηχεία και φωτιζόμενα τουίτερ στις εμπρός κολόνες. Η συνολική αίσθηση ποιότητας δύσκολα σηκώνει κριτική.

Βλέπει γήπεδο όπως ο Όλμο

Ο Ισπανός ξεχωρίζει γιατί βλέπει τη φάση πριν εξελιχθεί. Στο smart #1 αυτό μεταφράζεται σε τεχνολογία. Τι θέλω να πω; Ότι στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη αφής 12,8 ιντσών, πίσω από το τιμόνι ψηφιακός πίνακας οργάνων 9,2 ιντσών και στην έκδοση Premium υπάρχει Head-up Display 10 ιντσών.

Το λειτουργικό κρατά πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, αφού η φωνητική βοηθός εμφανίζεται ως... αλεπού. Μιλάει, χασμουριέται, ροχαλίζει, παίζει με μία μπάλα και απαντά στις εντολές του οδηγού, δίνοντας χαρακτήρα στο εσωτερικό.

Ξέρει να βρίσκει χώρους

Ο μεσοεπιθτικός της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ που παρακολουθούμε στα γήπεδα Μεξικού-ΗΠΑ και Καναδά, έχει την ικανότητα να εμφανίζεται εκεί που υπάρχει χώρος. Το smart #1 κάνει κάτι αντίστοιχο μέσα στην καμπίνα.

Το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων εξασφαλίζει γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, ενώ το σχεδόν επίπεδο δάπεδο κάνει πιο άνετη και τη θέση του μεσαίου.

Προσφέρει τον περισσότερο αέρα για το κεφάλι ανάμεσα σε όλα τα μικρά SUV, με 9,5 εκατοστά, γεγονός που επιτρέπει ακόμη και σε επιβάτη ύψους 1,94 μέτρων να καθίσει άνετα. Ο χώρος για τα πόδια φτάνει τα 16 εκατοστά, το πίσω κάθισμα έχει πλάτος 1,36 μέτρα, φιλοξενεί τρεις ενήλικες, μετακινείται κατά 13 εκατοστά και διαθέτει ανακλινόμενες πλάτες.

Το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από 265 έως 411 λίτρα, ανάλογα με τη θέση του πίσω καθίσματος, φτάνει τα 1.155 λίτρα με τις πλάτες αναδιπλωμένες και υπάρχει ακόμη ένας εμπρός αποθηκευτικός χώρος 15 λίτρων (frunk).

Το δυνατό του σουτ γράφει 272 ίππους

Το δυνατό σημείο του Όλμο είναι το τελείωμα των φάσεων. Το δυνατό σημείο του smart #1 είναι το ηλεκτρικό του σύστημα.

Το μοντέλο είναι αμιγώς ηλεκτρικό και διατίθεται με δύο τύπους μπαταρίας. Οι εκδόσεις Pure και Pro χρησιμοποιούν μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) ονομαστικής χωρητικότητας 49 kWh, ενώ οι καλύτερα εξοπλισμένες και ισχυρότερες εκδόσεις διαθέτουν μπαταρία νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (NMC) ονομαστικής χωρητικότητας 66 kWh.

Η έκδοση των 66 kWh αποδίδει 272 ίππους και 343 Nm ροπής, στέλνει την κίνηση στους πίσω τροχούς και ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα. Το Drive Mode προσφέρει επιλογές Eco, Comfort και Sport, ενώ το σύστημα S-Pedal αυξάνει την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

Παίζει το ίδιο καλά σε έδρα και εκτός

Στην πόλη κινείται με άνεση. Η καλή περιμετρική ορατότητα και το προαιρετικό σύστημα καμερών 360 μοιρών κάνουν το παρκάρισμα εύκολη υπόθεση.

Στον ανοιχτό δρόμο η πίσω κίνηση συμβάλλει σε ευχάριστη οδική συμπεριφορά, η διαχείριση της ενέργειας είναι αποτελεσματική και η πραγματική αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση πλησιάζει ή και ξεπερνά τα 350 χιλιόμετρα.

Η ανάρτηση έχει σχετικά σφιχτή ρύθμιση και περνά μέρος των κακοτεχνιών στην καμπίνα χωρίς να γίνεται κουραστική, ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσφυσης και ευστάθειας επεμβαίνουν άμεσα όταν χρειαστεί.

Η ετυμηγορία

Το smart #1 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Κερδίζει τον οδηγό όπως ο Ντάνι Όλμο κερδίζει έναν προπονητή. Με ποιότητα, ωριμότητα, σωστές αποφάσεις και ουσία. Συνδυάζει premium αίσθηση, τεχνολογία, πρακτικότητα και πολύ καλές επιδόσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Τιμή Κινητήρας Ηλεκτροκινητήρας, σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη Μέγιστη ισχύς 272 ίπποι Μέγιστη ροπή 343 Nm Χωρητικότητα μπαταρίας 66 kWh Μετάδοση Στους πίσω τροχούς Κιβώτιο Αυτόματο μίας σχέσης Επιτάχυνση 0-100 km/h 6,7 δλ Τελική ταχύτητα 180 χλμ/ώρα Μέση κατανάλωση εργοστασιακή / δοκιμής 17,4 / 18,1 kWh/100 km Αυτονομία WLTP 420 χλμ Εκπομπές CO₂ 0 Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.270 / 1.822 / 1.636 mm Μεταξόνιο 2.750 mm Βάρος 1.713 kg Χώρος αποσκευών 265-1.155 λίτρα Τιμή Από 27.450 ευρώ (Pure), με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και όφελος απόσυρσης

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