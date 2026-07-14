Σοκ: 25χρονη κατηγορείται για κακοποίηση αγοριού που φορούσε ακόμη πάνες

Μια 25χρονη από το Νιου Τζέρσεϊ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου αγοριού, σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ. Σύμφωνα με τη New York Post και τα δικαστικά έγγραφα, το παιδί φέρεται να ήταν πολύ μικρής ηλικίας και να φορούσε ακόμη πάνες.

Η Βικτόρια Αν Κράνμερ φέρεται να κατέγραψε στις 6 Μαΐου βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων, μέσα στο μπάνιο κατοικίας στην περιοχή Λιτλ Εγκ Χάρμπορ. Σύμφωνα με το Patch, η καταγραφή έγινε με κινητό τηλέφωνο που της είχε χαρίσει πρώην συγκάτοικός της.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «κυρία Π.», φέρεται να εντόπισε το βίντεο στη συσκευή όταν η Βικτόρια Αν Κράνμερ επέστρεψε το κινητό, αφού προηγουμένως είχε απομακρυνθεί από το σπίτι.

Το βίντεο στο Snapchat, η ταυτοποίηση της 25χρονης και οι ανησυχητικές αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού



Όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση που επικαλείται το δημοσίευμα, στο βίντεο η 25χρονη εμφανίζεται να γελά, ενώ συμπεριφέρεται με σεξουαλικά ανάρμοστο τρόπο απέναντι στο παιδί. Το υλικό φέρεται να είχε καταγραφεί μέσω της εφαρμογής Snapchat.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Βικτόρια Αν Κράνμερ ταυτοποιήθηκε από τη φωνή της, τα χαρακτηριστικά τατουάζ της και το γεγονός ότι το βίντεο είχε τραβηχτεί στο μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε. Η πρώην συγκάτοικός της φέρεται να πανικοβλήθηκε μόλις είδε το υλικό, να το αποθήκευσε στο δικό της κινητό και στη συνέχεια να απέκλεισε την Βικτόρια Αν Κράνμερ από τον λογαριασμό στο Snapchat.

Κατά το διάστημα της συγκατοίκησής τους, η 25χρονη φέρεται να πρόσεχε συχνά την κόρη της «κυρίας Π.», καθώς και τον μικρό γιο μιας άλλης γυναίκας, η οποία αναφέρεται στα έγγραφα ως «κυρία Χ.». Η μητέρα του αγοριού είχε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, καθώς και έντονη αποστροφή προς την μπανιέρα, μετά τον χρόνο που περνούσε με την Βικτόρια Αν Κράνμερ. Αργότερα πληροφορήθηκε ότι η 25χρονη φέρεται να έκανε μπάνιο μαζί με το παιδί.

Παρότι οι αρχές έχουν ανακοινώσει μόνο ότι το αγόρι ήταν κάτω των 13 ετών, στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι φορούσε ακόμη πάνες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι τοπικές και οι πολιτειακές αρχές. Οι αστυνομικοί του Λιτλ Εγκ Χάρμπορ κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο και στις 28 Μαΐου εξασφάλισαν ένταλμα για την εξέταση του περιεχομένου του, σύμφωνα με το NJ.com. Από την έρευνα της συσκευής φέρεται να εντοπίστηκαν και άλλα βίντεο στα οποία εμφανίζονταν η Βικτόρια Αν Κράνμερ και το παιδί μέσα στο μπάνιο. Τουλάχιστον ένα από αυτά φέρεται να είχε δημοσιευτεί στο Snapchat.

Η 25χρονη συνελήφθη την περασμένη Τρίτη και οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Όσιαν, στο Τόμς Ρίβερ του Νιου Τζέρσεϊ. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πηγή: newsbeast.gr