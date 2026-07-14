Στη μάχη πρόκρισης για την τελική φάση του μουντιάλ της ιστιοπλοΐας μπαίνει από σήμερα η «Team Greece Odyssey»

Η « Team Greece Odyssey» είναι πανέτοιμη να μπει στη μάχη της προκριματικής φάσης του Star Sailors League Gold Cup. Του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας!!

Σε λίγες ώρες η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία και την Ουκρανία και η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Βραζιλία.

Ο αγώνας θα γίνει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας με σκάφη τύπου AC47 και συνολικά έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες (οι δυο τελευταίες θα είναι διπλές).

H προβολή στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστια και φαβορί θεωρείται η Φινλανδία. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται αουτσάιντερ κι αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο, διότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε μια τέτοια διοργάνωση που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια με τη συμμετοχή των κορυφαίων ιστιοπλόων του κόσμου.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το ερώτημα που θέσαμε στον Ολυμπιονίκη μας και παγκόσμιο πρωταθλητή Δημήτρη Δεληγιάννη. Τι σημαίνει για την ελληνική ομάδα που κατεβαίνει ως αουτσάιντερ.

«Πρόκειται για πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι εμείς θα αγωνιστούμε για πρώτη φορά σε τέτοιον αγώνα με σκάφη που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ οι αντίπαλοί μας έχουν ξανατρέξει. Ναι μεν διαθέτουμε εμπειρία, όμως δεν έχουμε δέσει ως ομάδα. Για να καταλάβετε, δεν γίνεται να πάρεις τους 11 καλύτερους παίκτες ποδοσφαίρου στον κόσμο και να τους κάνεις ομάδα από τον πρώτο αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για εμάς που έχουμε

προπονηθεί τους τελευταίους 2-3 μήνες. Από την άλλη ο αγώνας θα διεξαχθεί σε λίμνη που δεν μας εξυπηρετεί καθαρά ιστιοπλοϊκά. Σε νερά λίμνης που έχει και χαμηλό αέρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, ιδιαίτερες και δύσκολες. Αλλά ο καλός ιστιοπλόος οφείλει να προσαρμόζεται στα πάντα. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε. Θα είναι τεράστια επιτυχία αν λάβουμε μέρος στον τελικό της Βραζιλίας και γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Είναι πρόκληση για εμάς».

Ο πολύπειρος Στέλιος Νούτσος σχολίασε: «Έχουμε φτιάξει μια ομάδα με έμπειρους αθλητές από την Ανοιχτή Θάλασσα και το Τρίγωνο. Τις τελευταίες ημέρες προπονηθήκαμε στο τριμάρισμα και τις μανούβρες και αισθανόμαστε έτοιμοι. Λογικό είναι να θεωρούμαστε το αουτσάιντερ, όμως θα παλέψουμε και ό,τι γίνει. Το επίπεδο είναι το πιο υψηλό που γίνεται, υπάρχει τέλεια οργάνωση και για την ομάδα μας είναι μεγάλη τιμή να παίρνει μέρος σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα».

Η Team Greece «Odyssey» αποτελείται από Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Πρόκειται για τους Αιμίλιο Παπαθανασίου, Δημήτρη Δεληγιάννη, Αφροδίτη Ζέιχερς, Στέλιο Νούτσο, Σίμο Καμπουρίδη, Άκη Τσαρούχη, Αντώνη Μπουγιούρη, Χρύσα Μαρίνου, Γιώργο Καραδήμα και Γιώργος Τσιγκούλη