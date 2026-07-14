Mercedes-Benz GLB: ένας πολυδιάστατος καθημερινός ήρωας με άπλετο χώρο για αυθορμητισμό (pic)

Η νέα Mercedes-Benz GLB: εκεί όπου η δυναμική σχεδίαση συναντά την καθημερινή πρακτικότητα.

Τα κύρια σημεία

Σχεδιασμένη με γνώμονα την ευφυΐα και την καθημερινή χρηστικότητα, με άνετους χώρους για έως και επτά επιβάτες, η νέα GLB συνδυάζει τον δυναμικό off-road χαρακτήρα με την απόλυτη λειτουργικότητα. Το πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας, με τη νέα Superscreen, ανεβάζει τον πήχη στην εμπειρία που προσφέρει στους επιβάτες.

Η νέα GLB είναι κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο. Είναι ο απόλυτος σύμμαχος της καθημερινότητας, προσφέροντας την ευελιξία και την άνεση που αφήνουν χώρο για αυθόρμητες αποδράσεις και εμπειρίες, πολύ πέρα από τα όρια της απλής πρακτικότητας. Ως ένας πραγματικά ευφυής σύντροφος, υποστηρίζει τον οδηγό με τρόπο απόλυτα διαισθητικό – αρκεί να μπεις, να ξεκινήσεις και να απολαύσεις τη διαδρομή. Παράλληλα, η νέα, χαρακτηριστική σχεδίασή της αποπνέει αυτοπεποίθηση και χαρίζει μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

«Η ολοκαίνουργια GLB είναι φτιαγμένη για την καθημερινότητα. Διαθέσιμη ως 5θέσια ή 7θέσια, προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες των πελατών μας. Με περισσότερους χώρους, νέα σχεδίαση, αυξημένη άνεση και δυνατότητα ρυμούλκησης ακόμη και μεγάλου τροχόσπιτου, αποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρικό compact SUV μπορεί να είναι τόσο ευέλικτο όσο και ικανό.»

Mathias Geisen, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, υπεύθυνος για Πωλήσεις και Marketing

Η εμπορική διάθεση της GLB 250+ with EQ Technology (συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 18,3–15,8 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κατηγορία CO₂: A) και της GLB 350 4MATIC with EQ Technology (συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 18,6–15,9 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κατηγορία CO₂: A1) έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις Εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων σε λίγες ημέρες. Με αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα (WLTP), η GLB 250+ ισχύος 200 kW προσφέρει αυτονομία ασυναγώνιστη στην κατηγορία της. Η σπορ κορυφαία έκδοση είναι η GLB 350 4MATIC ισχύος 260 kW. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh. Χάρη στη σύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt που διαθέτουν, μπορούν να ανακτήσουν έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP)2 μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Η γκάμα σύντομα θα εμπλουτιστεί με περισσότερες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού μοντέλου, καθώς και με υβριδικές εκδόσεις βενζίνης υψηλής τεχνολογίας.

Ευέλικτη: χώρος για οικογένεια, φίλους και αυθόρμητες εξορμήσεις

Η νέα GLB διατίθεται σε 5θέσια ή 7θέσια διάταξη. Όσοι επιλέξουν την έκδοση με δύο επιπλέον καθίσματα στην τρίτη σειρά μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρη ομάδα στον επόμενο αγώνα ή να πάρουν μαζί τους τα παιδιά της γειτονιάς για τη σχολική γιορτή. Ακόμη και αλλαγές της τελευταίας στιγμής δεν προβληματίζουν τους οδηγούς της GLB – με το κατά μήκος ρυθμιζόμενο κάθισμα στη δεύτερη σειρά υπάρχει χώρος ακόμη και για μεταφορά φυτών από κάποιο φυτώριο, για κούτες μετακόμισης ή για κάποια αυθόρμητη αγορά επίπλου.

Ευρύχωρη: άνεση κινήσεων και χώρος αποσκευών

Σε σύγκριση με την προκάτοχό της, η νέα ηλεκτρική GLB προσφέρει αισθητά αυξημένο χώρο για το κεφάλι στις δύο πρώτες σειρές καθισμάτων. Αυτό οφείλεται στη γραμμή οροφής SUV καθώς και στη στάνταρ πανοραμική οροφή. Οι επιβάτες απολαμβάνουν επίσης περισσότερο χώρο για τα πόδια στο πίσω μέρος. Η άνεση καθίσματος στη δεύτερη σειρά έχει βελτιωθεί αισθητά, μεταξύ άλλων χάρη στη μεγαλύτερη στήριξη των μηρών.

Με 127 λίτρα (104 λίτρα κατά ISO 3832), η GLB διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπρός χώρο αποσκευών («frunk») στη νέα οικογένεια μοντέλων. Υπάρχει χώρος για ένα κιβώτιο ποτών, τρεις μπάλες ποδοσφαίρου ή μια μικρή σκηνή. Το άνοιγμα του χώρου αποσκευών είναι γενναιόδωρο για άνετη φόρτωση. Ο πίσω χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα έως 540/480 λίτρα (5/7 θέσεις) και με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα αυξάνεται στα 1.715/1.605 λίτρα.

Τα πίσω καθίσματα χωρίζονται στάνταρ σε αναλογία 40/20/40 και οι πλάτες τους μπορούν να αναδιπλωθούν ξεχωριστά. Στην 5θέσια έκδοση προσφέρεται προαιρετικά ένα κατά μήκος ρυθμιζόμενο πίσω κάθισμα, ενώ στη 7θέσια αυτό προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό. Η δεύτερη σειρά μπορεί να μετακινηθεί κατά 140 χιλιοστά και οι πλάτες ρυθμίζονται σε διάφορες κλίσεις. Έτσι, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα είτε στην άνεση των επιβατών είτε στον χώρο αποσκευών, ο οποίος αυξάνεται σταδιακά έως και κατά 140 λίτρα.

Για να αυξηθεί ο χώρος αποσκευών, τα προαιρετικά καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλώνονται πλήρως και ενσωματώνονται στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, δημιουργώντας μια επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης.

Στην 5θέσια έκδοση, το ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος δάπεδο του χώρου αποσκευών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία: μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη χαμηλή θέση, για μεγαλύτερο ύψος φόρτωσης, είτε στην υψηλή θέση, δημιουργώντας έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο για μικρότερα αντικείμενα.

Περιπετειώδης: έτοιμη για διαδρομές πέρα από τα συνηθισμένα

Ένα ειδυλλιακό κάμπινγκ σε ένα καταπράσινο λιβάδι; Μια χαλαρή βραδιά μπάρμπεκιου με φίλους σε μια ξύλινη καλύβα στην άκρη του δάσους; Οι πιο ξεχωριστές εμπειρίες συχνά βρίσκονται εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος.

Αυτό δεν αποτελεί πρόκληση για τις τετρακίνητες εκδόσεις 4MATIC: όταν οι συνθήκες απαιτούν επιπλέον πρόσφυση, ο ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός άξονα ενεργοποιείται άμεσα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη δύναμη και σταθερότητα. Οι εκδόσεις 4MATIC διαθέτουν επίσης το TERRAIN MODE, ένα πρόγραμμα οδήγησης που προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης, του τιμονιού και των φρένων για χωμάτινες και χαλικόστρωτες διαδρομές. Η λειτουργία «διαφανές καπώ» (Transparent Bonnet) προσφέρει εικονική θέα κάτω από το όχημα, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε ανώμαλο έδαφος. Με ικανότητα ρυμούλκησης έως δύο τόνους – κορυφαία επίδοση για αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BEV) στην κατηγορία – η ηλεκτρική GLB είναι ιδανικά εξοπλισμένη για τη μεταφορά ακόμη και μεγάλων τροχόσπιτων. Επιπλέον, χάρη στο υψηλό κάθετο φορτίο έως 100 κιλά, μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικά ποδήλατα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες για σύντομες αποδράσεις και διακοπές.

Ασφαλής: τεχνολογία πρόληψης για υψηλό επίπεδο προστασίας

Η νέα GLB διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, συμπεριλαμβανομένου του DISTRONIC για διατήρηση απόστασης, το οποίο προσφέρεται στάνταρ στην Ευρώπη. Το hardware του περιλαμβάνει οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, 12 αισθητήρες υπερήχων και έναν υδρόψυκτο υπολογιστή υψηλών επιδόσεων με επαρκή αποθέματα ισχύος για μελλοντικές λειτουργίες και τακτικές ενημερώσεις over-the-air. Η Mercedes-Benz ομαδοποιεί πλέον όλα τα συστήματα υποβοήθησης υπό την ονομασία MB.DRIVE. Πολλά ψηφιακά πρόσθετα (Digital Extras) θα είναι διαθέσιμα ήδη με το λανσάρισμά της στην αγορά ή θα μπορούν να παραγγελθούν μέσω του Mercedes-Benz Store. Επιπλέον ψηφιακά πρόσθετα θα μπορούν να προστεθούν και σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω ενημερώσεων.

Κατάλληλη για μεγάλες αποστάσεις: ταξίδια χωρίς στάση

Από την Κολωνία στο Βερολίνο· από τη Ρώμη στη Βενετία· από τη Λυών στο Στρασβούργο – πολλές ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων. Το ίδιο ισχύει και για την Κίνα, όπου η Σιάν και η Τζενγκζού συνδέονται με παρόμοια απόσταση, καθώς και για τις ΗΠΑ, όπου μια αντίστοιχη διαδρομή είναι από το Ντένβερ στο Σολτ Λέικ Σίτι. Όλες αυτές οι διαδρομές μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς στάση χάρη στην αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα (WLTP) της GLB 250+.

Εξοικονόμηση χρόνου: έτοιμη για το επόμενο στάδιο σε λίγα μόλις λεπτά

Για ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, η ενέργεια μπορεί να ανακτηθεί γρήγορα: το σύστημα 800 Volt, σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών, εξασφαλίζει μικρούς χρόνους φόρτισης. Η GLB μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως και 260 χιλιομέτρων (WLTP) μέσα σε 10 λεπτά. Η ταχεία φόρτιση DC είναι δυνατή σε σταθμούς 800 Volt με ισχύ έως 320 kW. Ωστόσο, η GLB μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει υποδομές φόρτισης 400 Volt. Μετατροπέας DC διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Η ισχύς φόρτισης AC φτάνει έως 22 kW.

Άνετη: δυναμική ανάρτηση για χαλαρά ταξίδια ή απολαυστική οδήγηση

Η ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση, η οποία προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με ζάντες 20 ιντσών, εξασφαλίζει ιδιαίτερα άνετη ή – εναλλακτικά – σπορ εμπειρία οδήγησης. Μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT, ο οδηγός μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης του οχήματος. Μπορεί να επιλέξει μεταξύ Comfort, για πιο άνετη ρύθμιση, ή Sport, για πιο σφιχτή, δυναμική ρύθμιση.

Φιλική προς τα παιδιά: άφθονος χώρος και τέσσερις θέσεις αγκύρωσης παιδικών καθισμάτων

Λίγα οχήματα σε αυτή την κατηγορία επιτρέπουν την τοποθέτηση περισσότερων από δύο παιδικών καθισμάτων στο πίσω μέρος. Η νέα GLB έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις οικογένειες – συνολικά μπορούν να τοποθετηθούν τέσσερα παιδικά καθίσματα στη δεύτερη και τρίτη σειρά, καθώς και ένα στη θέση του συνοδηγού.

Ανοιχτή στην τεχνολογία: υβριδική έκδοση με τρία επίπεδα ισχύο

Λίγους μήνες μετά την έναρξη διάθεσής της στην αγορά, η νέα GLB θα προσφέρεται σε μια ελκυστική βασική αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αλλά και ως υβριδικό μοντέλο υψηλής τεχνολογίας με σύστημα 48 Volt και ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο σύγχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης θα είναι αρχικά διαθέσιμος σε τρεις εκδόσεις ισχύος.

Τα υβριδικά μοντέλα GLB θα μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την οδήγηση. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ κίνησης στους εμπρός τροχούς και τετρακίνησης 4MATIC.

Πάντα καθαρή ορατότητα: VISION CONTROL

Η νέα GLB διαθέτει στο βασικό της εξοπλισμό το καινοτόμο σύστημα υαλοκαθαριστήρων VISION CONTROL. Το σύστημα καθαρίζει το παρμπρίζ ιδιαίτερα γρήγορα και σε βάθος. Το νερό ψεκάζεται από τον υαλοκαθαριστήρα απευθείας μπροστά από το λαστιχένιο μάκτρο, όταν και όπου απαιτείται, έτσι δεν υπάρχουν πλέον ξαφνικές ριπές νερού που περιορίζουν την ορατότητα του οδηγού. Ταυτόχρονα, το υγρό δεν ψεκάζεται πέρα από την επιφάνεια του παρμπρίζ, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον καθαρισμό. Το VISION CONTROL διατηρεί επίσης καθαρή την επάνω περιοχή του παρμπρίζ, όπου βρίσκονται οι κάμερες και οι αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης.

Το σύστημα διαθέτει ειδική λειτουργία καθαρισμού για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων, επιτρέποντας την αφαίρεση ακόμη και φρέσκων υπολειμμάτων εντόμων. Οι υαλοκαθαριστήρες μετακινούνται σε κάθετη θέση και ψεκάζεται υγρό πλύσης, ενώ στη συνέχεια επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Μετά από χρόνο εμποτισμού 30 δευτερολέπτων, η βρωμιά που έχει μαλακώσει απομακρύνεται με μία κίνηση.

Η λειτουργία ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη στον μοχλό της κολόνας του τιμονιού για έναν κύκλο πλύσης, όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Ένα σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Εντυπωσιακή: δυναμική παρουσία χάρη στη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα με SUV αναλογίες και εμβληματικές φωτεινές λεπτομέρειες

Οι δυναμικές αναλογίες SUV, με το κάθετο εμπρός μέρος, το έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και τους κοντούς προβόλους, χαρακτηρίζουν την πλευρική όψη της νέας GLB. Τα προστατευτικά περιμετρικά των θόλων των τροχών, καθώς και τα στοιχεία προστασίας στο κάτω μέρος του εμπρός και πίσω τμήματος, υπογραμμίζουν τον off-road χαρακτήρα της. Το μεγάλο μετατρόχιο και οι τροχοί που είναι τοποθετημένοι στο ίδιο επίπεδο με τα φτερά, σε συνδυασμό με τους δυναμικούς «ώμους» του αμαξώματος, χαρίζουν στη GLB μια επιβλητική και στιβαρή εμφάνιση.

Συνολικά 94 ανεξάρτητα κινούμενα, χρωμιωμένα αστέρια LED αποτελούν το χαρακτηριστικό στοιχείο της εμβληματικής μάσκας. Ανάλογα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κάθε χώρας, το κεντρικό αστέρι φωτίζεται πλήρως ή μερικώς. Ένα από τα λίγα οπτικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης της υβριδικής GLB είναι ότι διαθέτει την κλασική μάσκα με μοτίβο Mercedes-Benz σε χρώμιο, πλαισιωμένη από μία στάνταρ φωτεινή λωρίδα LED.

Θεαματική θέα: γυάλινη πανοραμική οροφή για απεριόριστη ορατότητα

Η μεγάλη πανοραμική οροφή που διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας και ελευθερίας. Στον προαιρετικό εξοπλισμό είναι διαθέσιμη η πανοραμική οροφή SKY CONTROL, όπου η γυάλινη επιφάνεια μπορεί να εναλλάσσεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από διαφανής – για ανεμπόδιστη θέα προς τα επάνω – σε αδιαφανή (γαλακτώδη) για περισσότερη ιδιωτικότητα. Η GLB προσφέρει μια μοναδική οπτική εμπειρία, ιδιαίτερα τη νύχτα, όταν τα 158 αστέρια της φωτίζονται.

Σύγχρονη: σχεδίαση υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με εργονομικό χειρισμό

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία του εσωτερικού εστιάζει σε λίγα, εμβληματικά στοιχεία υψηλής τεχνολογίας, όπως η εντυπωσιακή MBUX Superscreen (προαιρετικός εξοπλισμός), η οποία μοιάζει να αιωρείται στο ταμπλό. Πίσω από τη μεγάλη γυάλινη επιφάνειά της φιλοξενούνται τρεις οθόνες: μία οθόνη 26 εκατοστών (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, μία κεντρική οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών), καθώς και μία αντίστοιχη οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) για τον συνοδηγό.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο του εσωτερικού είναι η σπορ, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με σχεδίαση που μοιάζει να αιωρείται, η οποία προσφέρει παράλληλα πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. Το νέο τιμόνι διαθέτει εργονομική σχεδίαση και διαισθητική λειτουργία.

Ανταποκρινόμενη στα πολυάριθμα αιτήματα πελατών της, η Mercedes-Benz επανέφερε τον διακόπτη τύπου rocker για τον περιοριστή ταχύτητας (limiter) και το DISTRONIC, καθώς και τον περιστροφικό διακόπτη για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Εξατομικευμένη: μοναδικά στιλ φωτισμού και ευρύ φάσμα εξοπλισμού

Με τις γραμμές εξοπλισμού Progressive Line, AMG Line και AMG Line Plus, καθώς και με το Night Package και μια πληθώρα επιπλέον επιλογών, η GLB μπορεί να διαμορφωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις των πελατών. Παράλληλα, προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων και υλικών για το εσωτερικό.

Μια ακόμη δυνατότητα εξατομίκευσης αποτελεί η επιλογή ανάμεσα σε 11 διαφορετικούς συνδυασμούς ατμοσφαιρικού φωτισμού για την MBUX Superscreen. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες μπορούν να δημιουργήσουν μια προσωπική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του οχήματος. Ο χρωματικός σχεδιασμός του πίνακα οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων, των χειριστηρίων και του ατμοσφαιρικού φωτισμού, είναι αρμονικά συντονισμένος με αυτές τις θεματικές επιλογές.

Διαισθητική: ένας νέος κόσμος ολοκληρωμένων ψηφιακών εμπειριών με MBUX και τεχνολογικές καινοτομίες (MB.OS) – παραμένει επίκαιρη για χρόνια με τακτικές ενημερώσεις over-the-air

Η νέα GLB βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα επιτρέπει σε κάθε όχημα να διαθέτει υπολογιστική ισχύ επιπέδου υπερυπολογιστή, συνδεδεμένη με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Αυτό επιτρέπει τις τακτικές ενημερώσεις λογισμικού over-the-air για σημαντικές λειτουργίες του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, η GLB παραμένει ενημερωμένη και ελκυστική για πολλά χρόνια. Επιπλέον λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ως Ψηφιακά Πρόσθετα (Digital Extras) μέσω του Mercedes-Benz Store.

Προς μια υπερ-εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία: η τέταρτη γενιά MBUX

Το MB.OS σηματοδοτεί την έναρξη της τέταρτης γενιάς MBUX. Ανοίγει έναν νέο κόσμο εξατομικευμένων εμπειριών και διαισθητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και οχήματος, θέτοντας νέα πρότυπα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η νέα γενιά MBUX είναι το πρώτο σύστημα infotainment εντός οχήματος που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google. Έτσι συνδυάζονται για πρώτη φορά πολλαπλοί «AI agents» σε ένα ενιαίο σύστημα. Το MB.OS προσφέρει μέγιστη ευελιξία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων παρόχων. Η χαρακτηριστική διεπαφή Mercedes παραμένει, προσφέροντας τη γνώριμη εμπειρία χρήστη.

Εξαιρετικά διαισθητική και εξατομικευμένη: η νέα φιλοσοφία UI/UX του MBUX

Η MBUX Superscreen βασίζεται σε υπερσύγχρονους μικροεπεξεργαστές υψηλών επιδόσεων και γραφικά σε πραγματικό χρόνο που δημιουργούνται μέσω της Unity Game Engine. Η νέα φιλοσοφία χειρισμού και απεικόνισης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.

Το περαιτέρω εξελιγμένο MBUX Zero Layer στην κεντρική οθόνη εμφανίζει τις σημαντικότερες πληροφορίες, προτάσεις και, για πρώτη φορά, τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Στην προβολή εφαρμογών, ο χρήστης μπορεί πλέον να μετακινεί τις εφαρμογές και να τις οργανώνει σε φακέλους με προσωπική ονομασία, όπως ακριβώς σε ένα smartphone.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, ένα απλό σύρσιμο προς τα αριστερά επιστρέφει στην προβολή εφαρμογών, ενώ με ένα ακόμη σύρσιμο ο χρήστης μεταβαίνει ξανά στην οθόνη Zero Layer. Εναλλακτικά, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει απευθείας στο Zero Layer μέσω του πλήκτρου Home.

Έξυπνος, εύκολος στην επικοινωνία και με ενσυναίσθηση σαν φίλος: ο νέος εικονικός βοηθός MBUX

Με τη δύναμη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ο νέος εικονικός βοηθός MBUX φέρνει επανάσταση στη σύνδεση μεταξύ οχήματος και οδηγού. Υποστηρίζει σύνθετους διαλόγους πολλαπλών βημάτων, παρόμοιους με μια φυσική συζήτηση, ενώ διαθέτει βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Βασισμένος στο ChatGPT-4o και στις αναζητήσεις μέσω Microsoft Bing, μπορεί να αξιοποιεί τη γνώση του διαδικτύου για να παρέχει πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις. Χάρη στην ενσωμάτωση του Google Gemini, ο εικονικός βοηθός διαθέτει επίσης προηγμένες δυνατότητες σε θέματα πλοήγησης.

Μπορεί να αντλεί πληροφορίες από την πλατφόρμα Google Maps, προσφέροντας λεπτομερείς και εξατομικευμένες απαντήσεις σχετικά με διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος και πολλές ακόμη πληροφορίες. Ο εικονικός βοηθός MBUX Virtual Assistant είναι άμεσα διαθέσιμος στο Zero Layer ως «ζωντανό» avatar.

Έξυπνη πλοήγηση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε: βασισμένη στο Google Maps

Στη νέα GLB, η εμπειρία πλοήγησης βασίζεται στην τεχνολογία του Google Maps7. Η λύση πλοήγησης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Google και Mercedes-Benz, συγκαταλέγεται στις πρώτες εφαρμογές που ενσωματώνουν τον νέο Automotive AI Agent της Google Cloud για υπηρεσίες συνομιλίας εντός του οχήματος, σε συνδυασμό με το Google Maps.

Η λειτουργία Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence υπολογίζει την ταχύτερη και πιο άνετη διαδρομή, συμπεριλαμβάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης και λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραγόντων.

Η εμπειρία πλοήγησης αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο με το MBUX Surround Navigation. Το σύστημα συνδυάζει την απεικόνιση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης με μια τρισδιάστατη προβολή του περιβάλλοντος του οχήματος και καθοδήγηση διαδρομής σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του οδηγού. Έτσι, ο οδηγός αποκτά πληρέστερη εικόνα της κατάστασης γύρω από το όχημα, βλέποντας τι «αντιλαμβάνεται» η GLB και με ποιον τρόπο τον υποστηρίζουν τα συστήματα υποβοήθησης.

Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης νέας γενιάς με απόδοση έως 93%

Η νέα μονάδα ηλεκτρικής κίνησης Electric Drive Unit (EDU) 2.0 συνδυάζει υψηλή ροπή, αυξημένη τελική ταχύτητα και κορυφαία ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η υψηλή ροπή δεν εξασφαλίζει μόνο δυναμικές επιδόσεις, αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη και σε απαιτητικές συνθήκες, όπως οι ανηφορικές ορεινές διαδρομές ή η ρυμούλκηση φορτίων. Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις της GLB μπορούν να ρυμουλκήσουν έως και 2 τόνους όταν εξοπλίζονται με τον προαιρετικό ηλεκτρικά αναδιπλούμενο κοτσαδόρο, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες ακόμη και για τη ρυμούλκηση μεγάλων τροχόσπιτων.

Με την κύρια κίνηση να μεταδίδεται στον πίσω άξονα, για βέλτιστη πρόσφυση και δυναμική οδική συμπεριφορά, η Mercedes-Benz φέρνει μια διάταξη μετάδοσης που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών και στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Η ηλεκτρική μονάδα ισχύος των 200 kW, με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PSM) στον πίσω άξονα, αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz. Η απόδοση μεταφοράς της ενέργειας από την μπαταρία στους τροχούς φτάνει έως και το 93% κατά την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι μαγνήτες του ρότορα είναι διατεταγμένοι σε διάταξη διπλού V, ενώ ο στάτης χρησιμοποιεί την τεχνολογία περιέλιξης hairpin. Οι τεχνικές αυτές λύσεις συμβάλλουν στη σημαντική μείωση του θορύβου λειτουργίας. Παράλληλα, ο κινητήρας PSM χρησιμοποιεί εξαιρετικά μικρή – σχεδόν μηδενική – ποσότητα βαρέων σπανίων γαιών σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές κινητήρων. Τα ηλεκτρονικά ισχύος υψηλής απόδοσης διαθέτουν μετατροπέα (inverter) με καρβίδιο του πυριτίου (SiC), συμβάλλοντας στην ακόμη αποδοτικότερη αξιοποίηση της ενέργειας. Τόσο ο μετατροπέας όσο και ο έλεγχος της μετάδοσης κίνησης είναι ενσωματωμένα σε μία ενιαία μονάδα.

Σπρίντερ και μαραθωνοδρόμος σε ένα: το κιβώτιο δύο σχέσεων συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με κορυφαία ενεργειακή απόδοση.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης περιλαμβάνει κιβώτιο δύο σχέσεων στον πίσω άξονα, συνδυάζοντας δυναμικές επιδόσεις με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η πρώτη σχέση διαθέτει κοντή μετάδοση 11:1, εξασφαλίζοντας εξαιρετική επιτάχυνση από στάση, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και αποδοτική λειτουργία στην αστική οδήγηση.

Η δεύτερη σχέση, με σχέση μετάδοσης 5:1, έχει σχεδιαστεί για αποδοτική λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες και στον αυτοκινητόδρομο, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και υψηλό επίπεδο άνεσης σε μεγάλες αποστάσεις. Η τελική ταχύτητα του οχήματος επιτυγχάνεται στη δεύτερη σχέση.

Τα σημεία αλλαγής των σχέσεων προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα DYNAMIC SELECT. Παράλληλα, ο online optimizer τα προσαρμόζει συνεχώς βάσει παραμέτρων όπως η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, η απαιτούμενη ισχύς και οι συνθήκες οδήγησης. Η μετάδοση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω γραναζιών στην πρώτη σχέση και μέσω δίσκων στη δεύτερη σχέση. Το κιβώτιο διαθέτει επίσης ειδική θερμική μόνωση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Πρόσθετη ισχύς μόνο όταν χρειάζεται: σύστημα 4MATIC με Disconnect Unit

Η τετρακίνητη GLB 350 4MATIC διαθέτει μια πρόσθετη ηλεκτρική μονάδα κίνησης ισχύος 80 kW στον εμπρός άξονα. Και αυτή χρησιμοποιεί inverter με τεχνολογία καρβιδίου του πυριτίου (SiC), καθώς και σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PSM).

Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως «ενισχυτής ισχύος» (boost) και ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται πρόσθετη ισχύς ή αυξημένη πρόσφυση, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Τη λειτουργία αυτή διαχειρίζεται η Disconnect Unit (DCU), η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τη Mercedes-Benz σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

Για ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, η DCU μπορεί να αποσυνδέει ταχύτατα τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα όταν το απαιτούμενο φορτίο είναι χαμηλό, μειώνοντας τις απώλειες από την περιστροφή του κινητήρα και των εξαρτημάτων μετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες στον εμπρός άξονα μειώνονται έως και κατά 90%, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας.

Η GLB ως αποθήκη ενέργειας για το σπίτι: έτοιμη για αμφίδρομη φόρτιση

Η αμιγώς ηλεκτρική GLB είναι προετοιμασμένη για τη διασύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε συνδυασμό με έναν συμβατό σταθμό φόρτισης DC με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, αποθηκεύοντας για παράδειγμα ηλιακή ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση.

Παράλληλα, μπορεί να τροφοδοτεί με ενέργεια το σπίτι (Vehicle-to-Home, V2H) ή, στο μέλλον, να συμβάλλει στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου (Vehicle-to-Grid, V2G).

Η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης θα είναι διαθέσιμη σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air. Η χρήση της ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε αγορά, καθώς και στις απαιτήσεις των παρόχων ενέργειας.

Έξυπνη ανάκτηση ενέργειας για μέγιστη αυτονομία

Η αμιγώς ηλεκτρική GLB διαθέτει ένα νέο σύστημα πέδησης τύπου one-box. Εξαρτήματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ξεχωριστά, όπως ο ενισχυτής φρένων, η κύρια αντλία φρένων και το σύστημα ελέγχου ESP®, ενσωματώνονται πλέον σε μία συμπαγή μονάδα. Το σύστημα βελτιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας.

Η τεχνολογία by-wire εξασφαλίζει σταθερή και φυσική αίσθηση στο πεντάλ του φρένου, ανεξάρτητα από το αν η επιβράδυνση επιτυγχάνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας ή μέσω των μηχανικών φρένων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το σύστημα μεταβαίνει αξιόπιστα σε υδραυλική εφεδρική λειτουργία.

Για τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, σχεδόν όλες οι διαδικασίες πέδησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ανάκτησης ενέργειας. Η ισχύς ανάκτησης φτάνει έως και τα 200 kW. Τα μοντέλα μπορούν ακόμη και να επιβραδύνουν ηλεκτρικά μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, ανακτώντας την κινητική ενέργεια του οχήματος.

Η δυνατότητα έντονης επιβράδυνσης (έως 3 m/s² ανά άξονα) αυξάνει την ποσότητα ενέργειας που ανακτάται και, κατ’ επέκταση, την αυτονομία. Η ανάκτηση ενέργειας παραμένει διαθέσιμη ακόμη και σε περίπτωση επέμβασης του ABS ή κατά την οδήγηση σε παγωμένο οδόστρωμα.

Πρακτική και εξαιρετικά αποδοτική: η νέα GLB με προηγμένη υβριδική τεχνολογία

Προηγμένο υβριδικό σύστημα που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, λειτουργία coasting και ανάκτηση ενέργειας.

Νέος τετρακύλινδρος κινητήρας, νέο ηλεκτροκίνητο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα και νέα μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,3 kWh.

Οι εκδόσεις με το προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης διατίθενται σε τρεις αποδόσεις ισχύος (100 kW/136 ίπποι, 120 kW/163 ίπποι και 140 kW/190 ίπποι), ενώ, ανάλογα με την έκδοση, προσφέρονται με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς.

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, coasting στον ανοιχτό δρόμο και ανάκτηση ενέργειας σε όλες τις σχέσεις

Ο νέος, πλήρως εξελιγμένος, ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενος τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο τις επιδόσεις όσο και την υψηλή αποδοτικότητα. Ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει επιπλέον ισχύ 22 kW, ενισχύοντας την απόκριση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι ενσωματωμένος απευθείας στο νέο ηλεκτροκίνητο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων (8F-eDCT), δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αποδοτικό και συμπαγές σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα αναλαμβάνει μία νέα μπαταρία 48 Volt τεχνολογίας ιόντων λιθίου, με ενεργειακή χωρητικότητα έως 1,3 kWh.

Στις συνήθεις ταχύτητες κίνησης μέσα στην πόλη και με τον ήπιο τρόπο οδήγησης που χαρακτηρίζει το αστικό περιβάλλον, οι υβριδικές εκδόσεις μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, η λειτουργία coasting, με αποσύμπλεξη του συστήματος μετάδοσης, είναι δυνατή σε ταχύτητες έως περίπου 100 km/h, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος αποτελεί η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας σε όλες τις οκτώ σχέσεις του κιβωτίου, με ισχύ ανάκτησης έως και 25 kW.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Όλες οι νέες GLB που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά εξοπλίζονται στάνταρ με ένα εκτεταμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας, καθώς και με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης DISTRONIC. Τα επιπλέον συστήματα υποβοήθησης άνεσης συγκεντρώνονται κάτω από την ονομασία MB.DRIVE.

Από την έναρξη διάθεσης στην Ευρώπη θα είναι προαιρετικά διαθέσιμο το MB.DRIVE ASSIST, το οποίο συμπληρώνει το DISTRONIC με το Steering Assist, προσφέροντας ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2 (SAE Level 2). Παράλληλα, το Lane Change Assist, που περιλαμβάνεται επίσης στο MB.DRIVE ASSIST, διευκολύνει τις αλλαγές λωρίδας με ένα απλό άγγιγμα του μοχλού των φλας. Συνολικά, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή μεγάλου αριθμού πιθανών ατυχημάτων.

Γκάμα εκδόσεων της νέας GLB με προηγμένη υβριδική τεχνολογία

GLB 180 GLB 200 GLB 200 4MATIC GLB 220 GLB 220 4MATIC Συστήματα κίνησης Κίνηση εμπρός Κίνηση εμπρός Τετρακί-νηση Κίνηση εμπρός Τετρακί-νηση Αρ. και διάταξη κυλίνδρων I4 I4 I4 I4 I4 Κυβισμός cm³ 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 Ισχύς κινητήρα kW/PS 100/136 120/163 120/163 140/190 140/190 Σε (σ.α.λ) 1/min 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 Ροπή Nm 200 250 250 300 300 Σε (σ.α.λ) 1/min 1,600-4,000 1,750-4,000 1,750-4,000 2,000-3,500 2,000-3,500 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW 22 22 22 22 22 Ροπή ηλεκτροκινητήρα Nm 200 200 200 200 200 Συνδυαστική ισχύς συστήματος kW/PS 115/156 135/184 135/184 155/211 155/211 Συνδυαστική ροπή συστήματος Nm 280 330 330 380 380 Χωρητικότητα χώρου αποσκευών l 540 540 540 540 540 Επιτάχυνση 0–100 km/h s 9.7 8.7 8.5 7.9 7.5 Τελική ταχύτητα km/h 194 208 204 217 212 Συνδ. κατανάλωση ενέργειας8 l/100 km 6.4-5.7 6.4-5.8 6.7-6.0 6.5-5.8 6.7-6.1 Συνδ. εκπομπή CO2 g/km 145-130 146-131 152-136 148-133 153-138 Κατηγορία CO2 E E E E E

Οι νέες εκδόσεις της GLB που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά εξοπλίζονται στάνταρ με ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας, καθώς και με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης DISTRONIC. Τα πρόσθετα συστήματα υποβοήθησης άνεσης συγκεντρώνονται από τη Mercedes-Benz κάτω από την ονομασία MB.DRIVE.

Από την έναρξη διάθεσης του μοντέλου στην Ευρώπη είναι προαιρετικά διαθέσιμο το MB.DRIVE ASSIST, το οποίο συμπληρώνει το DISTRONIC με το Steering Assist, δημιουργώντας ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2 σύμφωνα με το πρότυπο SAE (SAE Level 2).

Παράλληλα, το Lane Change Assist, το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στο MB.DRIVE ASSIST, διευκολύνει την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας με ένα απλό άγγιγμα του μοχλού των φλας. Συνολικά, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή μεγάλου αριθμού πιθανών ατυχημάτων.

Οι πρώτες ηλεκτρικές GLB με μία ματιά:

GLB 250+ with EQ Technology GLB 350 4MATIC

with EQ Technology Μέγιστη ισχύς kW 200 260 Μέγιστη ροπή Nm 335 515 Μπαταρία: Χημεία στοιχείων Nικελίου Μαγνησίου Κοβαλτίου Μπαταρία: Ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα kW 85 Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC kW 22 Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC kW 320 Φόρτιση DC: αυτονομία που ανακτάται σε 10 λεπτά (WLTP) km 225-260 215-255 Επιτάχυνση 0-100 km/h s 7,4 5,5 Τελική ταχύτητα km/h 210 Συνδ. κατανάλωση ενέργειας kWh/100 km 18.3-15.8 18.6-15.9 Συνδ.εκπομπές CO214 g/km 0 Αυτονομία (WLTP) km 542-631 521-614 Κατηγορία CO214 A





Οι διαστάσεις της GLB:

Nέα ηλεκτρική GLB Προηγούμε-νη EQB Αλλαγή Προηγούμενη GLB Αλλαγή Eξωτερικές διαστάσεις Μήκος mm 4,732 4,684 +48 4,634 +98 Πλάτος mm 1,861 1,834 +27 1,834 +27 Ύψος mm 1,687 1,701 -14 1,701 -14 Μεταξόνιο mm 2,889 2,829 +60 2,829 +60 Κύκλος στροφής m 11.9 11.8 +0.1 11.7 +0.2 Εσωτερικές διαστάσεις Εμπρός χώρος ποδιών mm 1,052 1,045 +7 1,045 +7 Χώρος ποδιών, δεύτερη σειρά mm 1,008/939 940/910 +68/+29 940/937 +68/+2 Μεγ. χώρος κεφαλιού, εμπρός mm 1,070 1,035 +35 1,035 +35 Μεγ. χώρος κεφαλιού, δεύτερη σειρά mm 1,026/

1,016 962/962 +64/+54 999/982 +27/+34 Mεγ. Χώρος κεφαλιού Τρίτη σειρά mm 882 872 +10 884 -2 Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ l 540/480 495/465 +45/+15 565/500 -25/-20 Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με την πλάτη κατεβασμένη l 1,715/

1,605 1,710/

1,620 +5/-15 1,805/

1,680 -90/-75 Χωρητικότητα frunk l 127 - +127 - +127 Χωρητικότητα χώρου αποσκευών εμπρός και πίσω l 667/597 495/465 +172/+132 565/500 +102/+97





Βασικός εξοπλισμός & τιμές της νέας GLB Hybrid

Mercerdes-Benz Τύπος GLB 200 GLB 200 4MATIC GLB 220 GLB 220 4MATIC Χρώμα βαφής: Μαύρο "night" x x x x Εσωτερική επένδυση: Συνθετικό δέρμα ARTICO / Sortland ύφασμα μαύρο x x x x MBUX Entertainment για 3 έτη x x x x Αερόσακος γονάτων οδηγού x x x x Αερόσακος κεντρικός x x x x Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8+1 x x x x Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών x x x x Ανάρτηση άνεσης x x x x MBUX Σύστημα πολυμέσων x x x x Adaptive Main Beam Assist - x x x x Πρόσθετες θύρες USB x x x x EU6 Τεχνολογία x x x x TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών x x x x Ήχος προειδοποίησης πεζών x x x x Αυτόματη επανεκκίνηση σε κυκλοφοριακή συμφόρηση x x x x PROGRESSIVE Σχεδίαση x x x x Επένδυση οροφής σε ύφασμα μαύρο x x x x Στοιχεία διακόσμησης με ανθρακονήματα x x x x Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα x x x x Ζάντες αλουμινίου 18" x x x x Βελούδινα πατάκια x x x x Digital Extra: MB.DRIVE Standard x x x x Έξτρα ψηφιακά μέσα: DISTRONIC x x x x Σύστημα υποβοήθησης αναγνώρισης Τυφλού Σημείου x x x x Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας x x x x Σύστημα προειδοποίησης ορίου ταχύτητος x x x x Σύστημα υποβοήθησης φρένων x x x x Σύστημα επείγουσης διακοπής λειτουργίας αυτοκινήτου x x x x Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας x x x x Σύστημα προειδοποίησης εξόδου x x x x Σύστημα υποβοήθησης ελιγμού x x x x Κάμερα οπισθοπορείας x x x x Σύστημα υποβοήθησης αναγνώρισης Τυφλού Σημείου Plus x x x x Πακέτο Advanced x x x x Selfie και βιντεοκάμερα x x x x Πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή x x x x Οθόνη οδηγού x x x x Αναγνώριση προσώπου x x x x Mercerdes-Benz Τύπος GLB 200 GLB 200 4MATIC GLB 220 GLB 220 4MATIC Γρίλια ψυγείου, φωτιζόμενη x x x x LED High Performance headlamps x x x x Κεντρική οθόνη 14'' x x x x Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα x x x x EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών x x x x Πακέτο καθρεπτών x x x x Υποστήριξη μέσης 4 σημείων x x x x Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους x x x x 12V πρίζα στον μπροστά επιβάτη x x x x Αισθητήρας βάρους στα πίσω καθίσματα x x x x Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών x x x x Σύστημα προστασίας πεζών x x x x Τιμή λιανικής με φόρους 49.960,00 € 52.550,00 € 52.200,00 € 54.200,00 €



x : βασικός εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός & τιμές της νέας GLB Electric

Mercerdes-Benz Τύπος GLB 200 Electric GLB 250+ Electric GLB 350 4MATIC Electric Χρώμα βαφής: Μαύρο "night" x x x Εσωτερική επένδυση: Συνθετικό δέρμα ARTICO / Sortland ύφασμα μαύρο x x x Ψηφιακά πρόσθετα: MBUX Entertainment για 3 έτη x x x Αερόσακος γονάτων οδηγού x x x Centre airbag x x x Mercedes-Benz emergency call system x x x 8G-eDCT dual clutch transmission, 8-speed automatic x x x Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών x x x Ανάρτηση άνεσης x x x MBUX Σύστημα πολυμέσων x x x Φωτισμένο αστέρι Μercedes x x x Adaptive Main Beam Assist - Προσαρμοζόμενο ύψος δέσμης φωτός x x x Πρόσθετες θύρες USB x x x Αντλία θερμότητας x x x Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (800V) x x x Σύστημα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC) x x x Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος x x x Καλώδιο φόρτισης (22KW) για wallbox (5m) x x x TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών x x x Ήχος προειδοποίησης πεζών x x x Ενισχυμένη αυτόματη επανεκκίνηση σε κυκλοφοριακή συμφόρηση x x x PROGRESSIVE Σχεδίαση x x x Επένδυση οροφής σε ύφασμα μαύρο x x x Στοιχεία διακόσμησης με ανθρακονήματα x x x Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα x x x Ζάντες αλουμινίου 18" x x x Βελούδινα πατάκια x x x Digital Extra: MB.DRIVE Standard x x x Έξτρα ψηφιακά μέσα: DISTRONIC x x x Σύστημα υποβοήθησης αναγνώρισης Τυφλού Σημείου x x x Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας x x x Σύστημα προειδοποίησης ορίου ταχύτητος x x x Σύστημα υποβοήθησης φρένων x x x Σύστημα επείγουσης διακοπής λειτουργίας αυτοκινήτου x x x Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας x x x Σύστημα προειδοποίησης εξόδου x x x Σύστημα υποβοήθησης ελιγμού x x x Κάμερα οπισθοπορείας x x x Σύστημα υποβοήθησης αναγνώρισης Τυφλού Σημείου Plus x x x Πακέτο Advanced x x x Selfie και βιντεοκάμερα x x x Πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή x x x Οθόνη οδηγού x x x Αναγνώριση προσώπου x x x THERMATIC automatic climate control x x x Γρίλια ψυγείου, φωτιζόμενη x x x LED High Performance headlamps x x x Κεντρική οθόνη 14'' x x x Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα x x x EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών x x x Πακέτο καθρεπτών x x x Υποστήριξη μέσης 4 σημείων x x x Ελαστικά με βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης x x x Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους x x x 12V πρίζα στον μπροστά επιβάτη x x x Αισθητήρας βάρους στα πίσω καθίσματα x x x Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών x x x Σύστημα προστασίας πεζών x x x Τιμή λιανικής με φόρους 49.550,00 € 55.400,00 € 58.150,00 €

x : βασικός εξοπλισμός

Επετειακή χρονιά Mercedes-Benz: «140 χρόνια καινοτομίας»

Από την κατάθεση της ευρεσιτεχνίας του Carl Benz για το πρώτο αυτοκίνητο πριν από 140 χρόνια και την κατασκευή του μηχανοκίνητου οχήματος του Gottlieb Daimler λίγο καιρό αργότερα, η Mercedes-Benz έχει αφιερωθεί διαχρονικά στην καινοτομία και στη δημιουργία των πιο επιθυμητών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Αυτή η φιλοδοξία έχει καθοδηγήσει κάθε σημαντική εξέλιξη της μάρκας – από το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο το 1886 έως τα σημερινά έξυπνα και ασφαλή ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ολοκαίνουργια GLC και η πολυβραβευμένη νέα CLA. Με τη νέα S-Class, η εταιρεία συνεχίζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα λανσαρισμάτων προϊόντων στην ιστορία της.

Με πάθος για επιδόσεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες, με έμφαση στην αριστεία και με αδιάκοπη δέσμευση στην εξυπηρέτηση των πελατών της, η Mercedes-Benz διαμορφώνει σταθερά το μέλλον της κινητικότητας.

Το αποτέλεσμα ξεπερνά κατά πολύ ένα τεχνολογικό επίτευγμα: δημιουργεί το ξεχωριστό συναίσθημα που χαρακτηρίζει κάθε πτυχή της δραστηριότητας της Mercedes-Benz: Welcome home.