Κρήτη: Εκπαιδευτικός μένει σε σκηνή μαζί με την κόρη της- Δεν κατάφερε να βρει διαμέρισμα

Σε μια εικόνα που συμπυκνώνει την στεγαστική κρίση στις τουριστικές περιοχές αλλά και τα ελλιπή μέτρα διασφάλισης κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς, νεοδιόριστη εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε να διαμένει σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κατοικία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Το περιστατικό έφερε στο φως «Ο Αγώνας της Κρήτης», αναδεικνύοντας τις διαστάσεις που λαμβάνει πλέον το στεγαστικό αδιέξοδο για χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς στην Κρήτη.

Τουρισμός ενάντια στην μόνιμη στέγαση

Η θεατρολόγος και μουσικός, η οποία διορίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών και αναμένεται να συμπληρώσει το ωράριό της σε γειτονικά χωριά του Αποκόρωνα, αποκάλυψε την κατάστασή της μέσω δημόσιας ανάρτησης στα social media, περιγράφοντας έναν γολγοθά αναζήτησης σπιτιού σε μια αγορά σχεδόν αποκλειστικά δεσμευμένη για τουριστική μίσθωση έως τον Νοέμβριο.

Μέχρι στιγμής, η ίδια και το παιδί της φιλοξενούνται σε δική τους σκηνή στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων, με το ημερήσιο κόστος παραμονής να ισοδυναμεί με μηνιαίο ενοίκιο διαμερίσματος, επιβαρύνοντας ασφυκτικά τον μισθό μιας νεοδιόριστης.

Στο μήνυμά της, η εκπαιδευτικός απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους των Καλυβών, του Βάμου και των γύρω χωριών για παραχώρηση κάποιου οικοπέδου ή αυλής, ώστε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει τη σκηνή της σε νόμιμο και ασφαλή χώρο, τονίζοντας ότι διαθέτει πλήρη αυτονομία σε νερό και ρεύμα. «Τα περισσότερα καταλύματα που έχουμε βρει είναι ελεύθερα από Νοέμβριο και έπειτα», σημείωσε, προσθέτοντας πως τα έξοδα καυσίμων για τις μετακινήσεις προς τα σχολεία καθιστούν τη διαβίωση οικονομικά ανέφικτη.

Η περίπτωση, όπως επισημαίνει «Ο Αγώνας της Κρήτης», δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ηχηρό καμπανάκι για την ανάγκη άμεσης θεσμικής μέριμνας από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να διασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι αξιοπρέπειας για όσους καλούνται να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο σε τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ίδιου μέσου, μετά από παρέμβαση του δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, δόθηκε προσωρινή λύση με τη φιλοξενία της μητέρας και της κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ωστόσο το ζήτημα της μόνιμης στέγης παραμένει ανοιχτό.

Πηγή: documento.gr