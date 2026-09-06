Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα πάνε ΟΑΚΑ για το ματς με ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα παρευρεθούν στο ΟΑΚΑ για το αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Απόψε στις 9:30 μ.μ. ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:30.Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο.

Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ταχύτερη είσοδό σας στο γήπεδο, ακολουθούν αναλυτικά τα σημεία προελέγχου από τα οποία θα πρέπει να περάσετε, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριό σας:

Από τον προέλεγχο 1-35 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 31,33,35,1

Από τον προέλεγχο 4 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 3, 5, 6, 7, 29

Από τον προέλεγχο 8 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 8,9, 10,11

Από τον προέλεγχο 17 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 12,13,14,15

Από τον προέλεγχο 19 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 17, 19

Από τον προέλεγχο 20 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 23

Από τον προέλεγχο της Πύλης Α διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: VVIP, VIP, 29

Από τον προέλεγχο της Πύλης Β διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 29

Ακολουθεί ο χάρτης με τα ακριβή σημεία των προελέγχων:

Ενημερώνουμε ότι λόγω έργων η Πύλη ΣΤ του Ο.Α.Κ.Α. (είσοδος ποδηλατοδρομίου/βαρέων οχημάτων) θα παραμείνει κλειστή τόσο για πεζούς όσο και για οχήματα-δίκυκλα.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.

Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο σημερινό παιχνίδι καλούνται να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά και να συμβάλουν στην προστασία της έδρας μας ενόψει των επόμενων αγώνων. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε το γήπεδό μας και να στηρίξουμε την ομάδα με τρόπο που δεν θα επιφέρει κυρώσεις».