Η αναφορά του Μητσοτάκη στον Άρη και το Αλεξάνδρειο (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Αλεξανδρείου, καθώς και στον χώρο ο οποίος δόθηκε για το προπονητήριο του Άρη

Αναλυτικά όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ για τους αθλητικούς χώρους και τον μπασκετικό Άρη:

«Θέλω να θυμίσω στους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάναμε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και τη δυνατότητα να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον, το προπονητήριο που εξήγγειλα και θα γίνει εδώ στην περιοχή πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο επίσης θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε».

Αυτή η δήλωση του πρωθυπουργού ήρθε σε συνέχεια των όσων ανέφερε για το Αλεξάνδρειο ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, όταν εγκαινίασε το περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα είπε: «Eτοιμαζόμαστε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να του δώσουμε με θεσμικό τρόπο το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Είμαστε στις τελευταίες διαδικασίες για το Παλέ».