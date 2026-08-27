Χατζηδάκης: Δίνονται 4 στρέμματα για το νέο προπονητήριο του Άρη - Η συσχέτιση με το Παλέ

Με δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, από τη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο της ΔΕΘ και της σχετικής ανάπλασης, γνωστοποιήθηκε πως παραχωρείται χώρος στον Άρη για τη δημιουργία νέου προπονητηρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε 8 στρέμματα θα δοθούν στο Δήμο, τα 4 στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για το προπονητήριό του και παράλληλα τη δημιουργία χώρου πρασίνου στην Αγία Φωτεινή. Ακόμα, ανακοίνωσε την κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα εξυπηρετεί τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και το Πανεπιστήμιο.

Αυτή η προαναγγελία για το προπονητήριο, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Άρη, έρχεται να προστεθεί στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας για το Αλεξάνδρειο και την παραχώρησή του στους «κιτρινόμαυρους».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι εξελίξεις σε επίσημο επίπεδο, με τον Άρη να έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες στο Παλέ με δικά του έξοδα και επί της ουσίας το προπονητήριο αποτελεί μια συνέχιση του ίδιου πλάνου, ξανά με έξοδα της ΚΑΕ, η οποία είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση προς το Δήμο και την κυβέρνηση.

Ο Άρης έχει προτείνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Sports & Wellbeing Park, με ίδια κεφάλαια, στην Αγία Φωτεινή, ως φυσική επέκταση του Αλεξανδρείου, που θα συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο, εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμό. Στόχος είναι ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος για την ομάδα, τους νέους και την πόλη, με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως είχαν προϊδεάσει οι επικεφαλής της ΚΑΕ, Διακογιάννης και Αντωνιάδης στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Ιουνίου.

Οι ιθύνοντες του Άρη έχουν συζητήσει εδώ και μήνες με τους κρατικούς φορείς για το γηπεδικό ζήτημα, έχοντας θέσει τους δικούς τους όρους για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου σε ορίζοντα 49 χρόνων, αλλά χωρισμένο αυτό το διάστημα σε 5ετίες ή 10ετίες, ούτως ώστε όποτε το θελήσει η ΚΑΕ να βγει από αυτή τη συμφωνία.