Μεσογειακοί Αγώνες: Αναχωρεί η Εθνική Ομάδα 3×3 U23

Η Εθνική Ομάδα 3×3 U23 θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο.

Το τουρνουά 3×3 αρχίζει στις 29 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου και η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει σήμερα (27/8) για την Ιταλία.

Οι αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στην αποστολή είναι οι εξής:

Ανδρών

Βαγγέλης Γιαννουλάκης (Νέα Ιωνία)

Ηλίας Ρενιέρης (Ερμής Αργυρούπολης)

Ομπίνα Γουίλιαμς Εζέτζα (Παγκράτι)

Άγγελος Ραπτίδης (Δούκας)

Γυναικών

Γεωργία Παγώνη (Δάφνη Αγ. Δημητρίου)

Άννα Μαρία Πρίφτη

Χριστίνα Νταϊάκη (Οίακας Ναυπλίου)

Αμαλία Ιερωνυμάκη (ΖΑΟΝ)

Επιτελείο: Θάνος Νίκλας, Θοδωρής Κοτσιαρίδας, Τάσος Παπαγιαννίδης, Άρης Παπαδόπουλος

Οι όμιλοι

Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στους Άνδρες είναι οι: Αλγερία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία.

Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στις Γυναίκες είναι οι εξής: Αλγερία, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κόσοβο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία.

Στον όμιλο της Εθνικής Ανδρών βρίσκονται ακόμη η Αίγυπτος, η Γαλλία και η Βόρεια Μακεδονία.

Στον όμιλο της Εθνικής Γυναικών βρίσκονται ακόμη η Ιταλία και το Κόσοβο.

Το πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής

29/8

09.15 Ελλάδα – Αίγυπτος (Α)

19.00 Ελλάδα – Κόσοβο (Γ)

11.30 Ιταλία – Ελλάδα (Γ)

30/8

11.30 Γαλλία – Ελλάδα (Α)

18.00 Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (Α)

*Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά.