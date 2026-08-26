Καραγκούνης στη Superbet: «Αυτός που έβριζε περισσότερο ήταν…»

Τον έχουμε ακούσει να μιλά για τον Παναθηναϊκό, τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, τον Γιάννη Κυράστα και τις σημαντικότερες στιγμές μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής διαδρομής.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιώργος Καραγκούνης αφήνει στην άκρη τις αναλύσεις και μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι με την Superbet.

Στο περιθώριο της μεγάλης συνέντευξής του στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece, ο «Κάρα» συμμετείχε σε μια σειρά από γρήγορες και περισσότερο απρόβλεπτες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική και πιο χαλαρή πλευρά του.

Ποιον ποδοσφαιριστή είχε ως πρότυπο; Ποιος συμπαίκτης του ήταν ο μεγαλύτερος χαβαλές;

Και φυσικά, υπάρχει και η ερώτηση που δύσκολα μένει αναπάντητη:

«Ποιος συμπαίκτης του Γιώργου Καραγκούνη ήταν ο μεγαλύτερος trash talker , o πιο αθυρόστομος;»

Η απάντηση, στο παρακάτω video:

