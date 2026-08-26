Ανησυχία για την κατάσταση του Κάιλ Σίνγκλερ με τα βίντεο που ανεβάζει στα social media (vids)

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα βίντεο που αναρτά στα social media ο Κάιλ Σίνγκλερ.

O άλλοτε NBAer και πρώην παίκτης της Ρεάλ ανέβασε κάποια βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το περιεχόμενό τους να έχει θορυβήσει πολύ κόσμο.

Στόχος του Κάιλ Σίνγκλερ είναι άλλοτε προπονητής του στο Duke, Μάικ Σιζέφκσι, αναφέροντας: «Κόουτς χρειάζομαι τη βοήθειά σου, είμαι κλειδωμένος στο σπίτι μου και δεν έχω ελευθερία πια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επιτίθενται σε ανθρώπους για τα χρήματα. Κόουτς σε έχω προσεγγίσει πολλές φορές και να μοιραστώ αυτά που περνάω και εσύ είσαι απρόσιτος».

Και συνέχισε: «Ο κόουτς Κ (σ.σ. Σιζέφσκι) μου την έφερε. Δεν έχω δύναμη, δεν έχω σπίτι. Προσέγγισα τον προπονητή και όλοι έστριψαν από την άλλη».

You know Duke is a good school lets check in on prestigious alumni and Coach K product Kyle Singler live from downtown Oklahoma City.



How you doing Kyle? Whats on your mind? : pic.twitter.com/l2mbaDyO2A — Dustin J (@405pokefan) August 26, 2026