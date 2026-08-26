ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Η πιο μεγάλη και «Ενισχυμένη» ώρα είναι τώρα

Η πιο μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ είναι εδώ. Ένα παιχνίδι, μία νίκη, μία πρόκριση που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της. Μετά το 0-0 στη Σόφια, η Ένωση υποδέχεται τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια και βρίσκεται μόλις 90 λεπτά μακριά από την επιστροφή στο Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-19. Το διακύβευμα ξεπερνά τα όρια μιας απλής ευρωπαϊκής πρόκρισης. Είναι η στιγμή για την οποία χτίστηκε το φετινό καλοκαίρι και η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ να επιστρέψει εκεί όπου θέλει να ανήκει: στην κορυφαία σκηνή της Ευρώπης.



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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε το πρώτο μέρος της δουλειάς στη Βουλγαρία. Δεν πήρε τη νίκη, αλλά έφυγε με το 0-0, έχοντας περιορίσει τη Λέφσκι και δημιουργώντας εκείνη τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα, με κορυφαία το δοκάρι του Γιόβιτς. Τώρα όλα κρίνονται μπροστά στον κόσμο της. Η ΑΕΚ έχει πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες σε ευρωπαϊκά προκριματικά και γνωρίζει ότι μία ακόμη αρκεί για να ανοίξει την πόρτα του Champions League.

Η πρόβα πριν από το μεγάλο ραντεβού ήταν ιδανική. Η Ένωση επικράτησε 4-0 του Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας δύο γκολ στα πρώτα 19 λεπτά. Ο Γιόβιτς σκόραρε δύο φορές, ενώ δίχτυα βρήκαν επίσης Βάργκα και Ζίνι. Ήταν η εμφάνιση που χρειαζόταν πριν από ένα παιχνίδι στο οποίο η αποτελεσματικότητα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Ο Βάργκα αναμένεται να βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Γιόβιτς, σε μία βραδιά όπου η ΑΕΚ θα χρειαστεί τα μεγάλα της επιθετικά όπλα.

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Απέναντί της, βέβαια, βρίσκεται μία ομάδα που μόνο τυχαία δεν έφτασε μέχρι εδώ. Οι πρωταθλητές Βουλγαρίας παραμένουν αήττητοι σε 12 επίσημα παιχνίδια (9-3-0), προέρχονται από το εντυπωσιακό 6-0 επί της Σπαρτάκ Βάρνα και έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους στα έξι τελευταία ματς. Στη Σόφια έδειξαν πειθαρχία και υπομονή και θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν την πίεση στην ελληνική πλευρά.

Όμως αυτή είναι η βραδιά της ΑΕΚ. Το 0-0 άφησε τα πάντα ανοιχτά, αλλά πλέον η πρόκριση περνά αποκλειστικά από το σπίτι της. Μπροστά σε μία κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση έχει την ευκαιρία με μία νίκη να επιστρέψει μετά από οκτώ χρόνια στο Champions League και να ζήσει ξανά τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές.



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