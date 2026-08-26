Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 58χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και μητέρα τριών παιδιών

Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, ηλικίας 16 ετών.

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 58χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.