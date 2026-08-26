Πάλι με Λονδρέζους η Τότεναμ, στο 90’ νίκησε στο πρώτο επίσημο η Ρεάλ Μαδρίτης

Τότεναμ και Τσάρλτον, δύο από τις ομάδες του Λονδίνου, συναντιούνται για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την ικανή Σοσιεδάδ.

Πέντε διαδοχικές νίκες για την Τότεναμ απέναντι στην Τσάρλτον, οι τέσσερις με Over.

Έχοντας 4 μεταγραφικά αποκτήματα στην αρχική της ενδεκάδα, η Τότεναμ έχασε με 3-0 στη δυτική πλευρά του Λονδίνου από την Μπρέντφορντ, σκορ που διαμορφώθηκε στο 49’. Πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε και η προσθήκη του 22χρονου επιθετικού Σάβιο (ή Σαβίνιο) από τη Μάντσεστερ Σίτι (4 γκολ πέρσι). Ο Ντε Τζέρμπι ανέλαβε την ομάδα τον Μάρτιο και αφού την κράτησε στην Πρέμιερ, ξεκίνησε φέτος από την αρχή την προετοιμασία της. Είκοσι χρόνια συμπληρώνει η Τσάρλτον από την τελευταία παρουσία της στην Πρέμιερ, έχοντας περάσει 11 σεζόν στην Α’ και 9 μαζί με τη φετινή στην Τσάμπιονσιπ. Ξεκίνησε με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, όλες με G/G: 3-1 την Τσέλτεναμ στο Λιγκ Καπ, 2-1 την Ντέρμπι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και 2-1 τη Γουέστ Χαμ το Σάββατο που μας πέρασε για τη 2η αγωνιστική. Αν υποθέσουμε ότι η φαβορί Τότεναμ θα καταφέρει να νικήσει είναι πολύ πιθανό να δεχθεί γκολ. Και ο συνδυασμός αυτός προσφέρεται σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

Ένα φιλικό πρόλαβαν να παίξουν στη Ρεάλ Μαδρίτης Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ, αυτό με τη Σάλκε (3-0), όμως αμφότεροι αγωνίστηκαν βασικοί στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, εκτός έδρας με την Εσπανιόλ. Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ στο 9’, η αντίπαλος ισοφάρισε στο 30’, για να έρθει στο 90’ το δεύτερο γκολ για τη «βασίλισσα» από τον 21χρονο επιθετικό Έσπι που είχε περάσει στο ματς δέκα λεπτά νωρίτερα και είχε σκοράρει και στο τεστ με τη Σάλκε. Η Σοσιεδάδ ξεκίνησε τη σεζόν με ήττα από την Μπέτις, δεχόμενη το γκολ στο 63’ (1-0). Παρά το ότι έφυγε χωρίς βαθμούς από τη Σεβίλλη, ήταν κινητική, είχε δοκάρι και αξιόλογες ευκαιρίες. Ο Ογιάρθαμπαλ, ο οποίος σημείωσε 5 γκολ στο Μουντιάλ με τη φανέλα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, πέρασε στο ματς στο 58’. Ο Αμερικανός Πελεγκρίνο Ματεράτσο ανέλαβε στα μέσα της περσινής περιόδου τον σύλλογο και πανηγύρισε μαζί του το Κύπελλο Ισπανίας. Η Σοσιεδάδ θα παίξει έτσι στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, εκεί όπου πρόπερσι έφτασε ως τους «16». Ηττήθηκε στις 7/8 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με τη Ρεάλ.

Η Ρεάλ είναι το φυσιολογικό φαβορί στον αγώνα, με τη Σοσιεδάδ να δείχνει αρετές στο παιχνίδι της στην πρεμιέρα. Δέκα γκολ/γκολ στα 12 τελευταία, φιλικά και επίσημα, για τη φιλοξενούμενη. Το combo 1&G έχει ενδιαφέρον.

927. ΤΟΤΕΝΑΜ - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1&G 2,55

933. ΡΕΑΛ Μ. - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1&G 2,42