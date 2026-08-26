Καταθέτει πρόταση για franchise στη EuroLeague η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη EuroLeague, ανακοινώνοντας πως πρόκειται να καταθέσει δεσμευτική πρόταση με φόντο τη μελλοντική συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θα καταθέσει πρόταση για τη συμμετοχή της στη EuroLeague, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στις 11 ομάδες που έλαβαν προέγκριση για τα franchise στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25/8.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να διεκδικεί τη συμμετοχή της στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης και ετοιμάζεται να καταθέσει δεσμευτική πρόταση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η διοίκηση της ομάδας μάλιστα αποσκοπεί σε μια πολυετή συμφωνία και όχι μιας μεμονωμένης wild card.

Αναλυτικά ο πρόεδρος της Χάποελ Ιερουσαλήμ ανέφερε:

«Η φιλοδοξία της Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι ξεκάθαρη: θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τις επόμενες εβδομάδες σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε στην EuroLeague μια ιδιαίτερα ισχυρή πρόταση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Πιστεύουμε βαθιά σε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στη διοργάνωση».