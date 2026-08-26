Καταθέτει πρόταση για franchise στη EuroLeague η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θα καταθέσει πρόταση για τη συμμετοχή της στη EuroLeague, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στις 11 ομάδες που έλαβαν προέγκριση για τα franchise στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25/8.
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να διεκδικεί τη συμμετοχή της στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης και ετοιμάζεται να καταθέσει δεσμευτική πρόταση μέσα στις επόμενες ημέρες.
Η διοίκηση της ομάδας μάλιστα αποσκοπεί σε μια πολυετή συμφωνία και όχι μιας μεμονωμένης wild card.
Αναλυτικά ο πρόεδρος της Χάποελ Ιερουσαλήμ ανέφερε:
«Η φιλοδοξία της Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι ξεκάθαρη: θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τις επόμενες εβδομάδες σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε στην EuroLeague μια ιδιαίτερα ισχυρή πρόταση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Πιστεύουμε βαθιά σε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στη διοργάνωση».
בתחילת השבוע, לקראת אסיפת בעלי המניות של היורוליג שהתקיימה ב-25 באוגוסט, הגיש המועדון הצעת מסגרת ראשונית בנוגע לאפשרות לקבלת רישיון קבוע (פרנצ'ייז) ליורוליג.— Hapoel Jerusalem BC (@HapoelJerusalem) August 26, 2026
המועדון נערך להגשת הצעה מחייבת כבר בימים הקרובים. הנהלת היורוליג הבהירה למועדון כי בכפוף להגשת הצעה זו ולקבלת תגובה… pic.twitter.com/hZI52wDU6E