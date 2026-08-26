Γεραγωτέλλης: «Οι μεταγραφές των "αιωνίων" μπορούν να τους φέρουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης»

Ο κόουτς Βασίλης Γεραγωτέλλης «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και ανέλυσε το μεταγραφικό παζάρι της Ευρωλίγκας, τις κινήσεις των ομάδων και τα νέα δεδομένα ενόψει της σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για την Ευρωλίγκα της σεζόν 2026-27: «Είναι δεδομένο πως έχει βελτιωθεί η ποιότητά της πάρα πολύ, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει κάποιος να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Πλέον, σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν στόχο τα play-offs σε μια πρώτα φάση. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να περάσεις στα play-offs και στη συνέχεια να πας στο Final-4 και να το κατακτήσεις. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι με μια τόσο καλή ομάδα δεν κατάφερε να πάει στο Final-4, κάτι που στην αρχή της χρονιάς το θεωρούσαμε δεδομένο. Το δίνω σαν παράδειγμα ότι είναι τόσο υψηλός ο ανταγωνισμός και σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν αυξήσει τα μπάτζετ τους πάρα πολύ. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού αγώνων μια ομάδα πρέπει να έχει έναν μεγάλο αριθμό παικτών έτσι ώστε να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν στο “βαρύ” πρόγραμμα. Πλέον δε μπορούμε να μιλάμε για φαβορί. Ξέρουμε πως άλλες ομάδες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προχωρήσουν και άλλες λιγότερο, ωστόσο όλες είναι πολύ δυνατές.

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι ότι πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα και δεν υπάρχει θέση, όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Υπάρχουν ματς που ο κόσμος περιμένει για εισιτήρια. Όταν ήμουν στον Ερυθρό Αστέρα θυμάμαι ένα παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα εντός έδρας που είχε γίνει sold-out και βρισκόντουσαν άλλοι επτά χιλιάδες στην αναμονή. Αυτά τα νούμερα και η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο καταλαβαίνετε πόσο ανεβάζουν αυτό το προϊόν του μπάσκετ».

Για τις ομάδες της Ευρωλίγκας που τον έχουν εκπλήξει έως τώρα μεταγραφικά: «Σίγουρα μού αρέσουν οι κινήσεις της Φενέρμπαχτσε. Πήραν παίκτες που, εμένα προσωπικά, μού αρέσουν κι έχουν εμπειρία απ’ την Ευρωλίγκα, όπως ο Σιλντς, ο Κλάιμπερν, ο Κι, ο Φόρεστ, παίκτες πολύ χρήσιμοι. Νομίζω πως θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Ο κόουτς Γιασικεβίτσιους τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι εμπιστεύεται πάντα και έναν μεγάλο σε ηλικία και πολύ έμπειρο παίκτη και υπέγραψε τον Λάρκιν. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια απ’ τις ομάδες που μου έχουν κάνει εντύπωση με τις κινήσεις τους.

Μία άλλη ομάδα που θα σημείωνα είναι η Ζάλγκιρις, η οποία φαίνεται πως συνεχίζει να ενισχύεται. Αδιαμφισβήτητα η κίνηση του Βαλαντσιούνας ήταν τεράστια, καθώς φέρνουν πίσω έναν τόσο μεγάλο παίκτη και, μάλιστα, Λιθουανό. Και η κίνηση του Στέρλινγκ Μπράουν μού αρέσει πάρα πολύ. Παίζαμε αντίπαλοι μαζί του πολλές φορές στα Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν. Ο Έντουαρντς ξέρουμε πόσο δυνατός σκόρερ είναι, άσχετα με το αν δεν έχει παίξει ακόμα σε πολύ μεγάλη ομάδα.

Αν έβαζα και μία τρίτη ομάδα, ίσως θα ήταν η Εφές Αναντολού. Πιστεύω πως δε θέλει να θυμάται τη χρονιά που πέρασε, όπου ήταν πολύ μακριά απ’ τον εαυτό της και αυτά που θα μπορούσε να κάνει. Έκανε κινήσεις όπως ο Σάριτς, όπου είναι ένας παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου, ο Τζέιμς, ο Φερνάντο και ο Στραζέλ. Αυτές οι τρείς ομάδες θεωρώ, με βάση τα δικά μου δεδομένα, ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτήν την περίοδο».

Για τον Ολυμπιακό: «Στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα δεδομένο και αυτό είναι πώς έχει έναν “κορμό”. Έχει τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια, αρκετούς παίκτες πολλά χρόνια, ξένους τους οποίους τους έχει κάνει κομμάτι του “κορμού” του. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να το διατηρήσει αυτό. Οι κινήσεις των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ ήταν εξαιρετικές. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να ενισχυθεί εκεί, είναι πραγματικά παίκτες που μπορούν να τον ξαναφέρουν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μ’ αυτούς τους δύο θεωρώ πως την περιφέρειά του την έχει ολοκληρώσει και ενισχύσει αρκετά.

Έχασε κάποιους ξένους που ήταν στην ομάδα χρόνια και αποτελούσαν παίκτες “κορμού”, τους Φαλ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και ίσως Ουόκαπ. Ήταν τόσα χρόνια που έχουν “δέσει” και έκαναν πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να κάνει ένας παίκτης και ειδικά ξένος, δηλαδή να παίζουν άμυνα, να μη διαμαρτύρονται αν δεν έχουν τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής. Αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα. Θεωρώ πως πρέπει να τους αντικαταστήσει με παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να παίζουν χωρίς να είναι πρωταγωνιστές, γιατί είναι κάτι που απαραίτητα πρέπει να έχει μια ομάδα για να πετύχει. Ο Ολυμπιακός το κάνει εδώ και χρόνια.

Ο Εντιάι πιο πολύ μοιάζει σαν “πεντάρι” παρά σαν “τεσσάρι”, οπότε τον Πίτερς, θεωρώ, δεν το αντικατέστησε. Ίσως να θέλουν να κάνουν άλλη μια κίνηση ή να χρησιμοποιήσουν άλλους παίκτες στο “4”. Πήραν και τον Πλώτα, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Όλες οι ομάδες χρειάζονται Έλληνες παίκτες και καλό είναι να δίνονται ευκαιρίες σε παιδιά που έπαιξαν καλά και πρέπει να δουν πώς θ’ ανταπεξέλθουν στο υψηλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που ξέρει τι σημαίνει “πρωταθλητισμός”, “ανταγωνισμός” και “συνέπεια στο ψηλότερο επίπεδο”. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημά του».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις που σίγουρα θα τον ισορροπήσουν και αμυντικά. Μπήκαν παίκτες που μπορούν να παίξουν εξαιρετική άμυνα. Αν εξαιρέσουμε τον Φρανσίσκο, οι υπόλοιπες μεταγραφές μπορούν να παίξουν εξαιρετικά και πίσω. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην Ευρωλίγκα, ένας τεράστιος κόουτς, ένας προπονητής που μπορεί ν’ αλλάξει τα δεδομένα μιας ομάδας μόνο με την έλευσή του. Ο Παναθηναϊκός έφερε έναν τόσο μεγάλο προπονητή και, ταυτόχρονα, δεν επαναπαύτηκε. Έκανε και κάποιες κινήσεις με πολλά χρήματα οι οποίες μπορούν να τον ξαναφέρουν στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίνεται αρκετά απ’ τους κοντούς και απ’ αυτούς που έχουν τη μπάλα στα χέρια τους και θα πάρουν τις αποφάσεις. Η έλευση το Φρανσίσκο είναι πολύ σημαντική. Αν σκεφτούμε και τα υπόλοιπα γκαρντ, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, όσους μπορεί. Ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που αυτόματα ανεβάζει το επίπεδο των ψηλών. Αυτές οι δύο είναι οι κορυφαίες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Τον Φαλ τον έχουμε δει τόσα χρόνια και σίγουρα όταν παίζεις αντίπαλός του σού δημιουργεί πρόβλημα. Όταν τον αντιμετωπίζαμε ψάχναμε τρόπους να παίξουμε εναντίον του, γιατί, ιδιαίτερα στην άμυνα, είναι εξαιρετικός. Είναι ένα “ερωτηματικό” η κατάστασή του και πώς θ’ ανταπεξέλθει στη διάρκεια όλης της σεζόν. Επίσης, ο Μπάντιο και ο Μπόνγκα είναι πολύ χρήσιμοι παίκτες, τους είδαμε και πέρυσι».

Για την Εθνική Κωφών Ανδρών: «Η προηγούμενη σεζόν ήταν μια τόσο επιτυχημένη χρονιά για την Ομοσπονδία και την καλαθοσφαίριση κωφών που… ούτε κι εγώ δεν την περίμενα. Είχαμε την τεράστια επιτυχία με το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών μετά από πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθούμε εδώ και αρκετούς μήνες να φτιάξουμε μια υποδομή έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Τους τελευταίους οκτώ μήνες βρήκαμε παιδιά κωφά και βαρήκοα απ’ όλη την Ελλάδα, ηλικίας από 7 έως 17 ετών, και φτιάξαμε μια ομάδα Νέων Ανδρών και μία μικρότερη, με παιδιά από 7 έως 14 χρονών. Αυτή είναι η επόμενη “φουρνιά” παιδιών που θα στελεχώσουν την Εθνική Κωφών Ανδρών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει ανταπόκριση σε όλο αυτό. Η περίοδος του 2025-26 ήταν μια σεζόν για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος τόσο για την επιτυχία όσο και για τα υπόλοιπα που κάναμε. Όλο αυτό θα έχει διάρκεια και τα επόμενα χρόνια».

Για το φετινό Σεμινάριο των Προπονητών και τις στιγμές που ξεχωρίζει: «Μίλησαν προπονητές πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι πολλές οι στιγμές και ο καθένας προπονητής μιλώντας δύο ώρες μπορεί να πει τόσα πολλά πράγματα που δε γίνεται να ξεχωρίσεις κάποιον. Αυτό που παρατηρώ είναι το υψηλό ενδιαφέρον που υπάρχει απ’ τους προπονητές να έρθουν. Υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, προπονητές από περίπου 70 διαφορετικές χώρες. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλης έκτασης είναι αυτό το σεμινάριο. Έγινε και πέρυσι, που επίσης πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν προπονητές και απ’ τις άλλες ηπείρους, όχι μόνο απ’ την Ευρώπη. Είναι κάτι που έχει γίνει σαν θεσμός, έχει αποκτήσει πολύ καλή φήμη και πλέον πολλοί προπονητές λένε ότι είναι τυχεροί που μπορούν να το παρακολουθήσουν».