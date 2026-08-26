Στα προημιτελικά του σκιφ ο Ντούσκος (vid)

Με την πρώτη θέση στην προκριματική σειρά του εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος την παρουσία του στα προημιτελικά του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο αγωνίστηκε στην 5η προκριματική σειρά και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, καταγράφοντας χρόνο 7:28.84. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Ούγγρος Βεντεγκούζ Παλ Πετερβάρι Μόλναρ με 7:30.78.

Οι δύο πρώτοι αθλητές από κάθε προκριματική σειρά εξασφάλιζαν απευθείας την παρουσία τους στους «24» της διοργάνωσης, με τον Ντούσκο να παίρνει έτσι το εισιτήριο για τα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για την Παρασκευή (28/8).

Την ίδια ώρα, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μηλένα Κοντού ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο διπλό σκιφ καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στην τελική κατάταξη.

Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες είχαν μείνει εκτός της επόμενης φάσης για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου τη Δευτέρα (24/8) και την Τετάρτη (26/8) αγωνίστηκαν στον τελικό Γ, ο οποίος αφορούσε τις θέσεις 13-18.

Οι «ασημένιες» πρωταθλήτριες Ευρώπης στο Βαρέζε πραγματοποίησαν δυνατή εμφάνιση και τερμάτισαν στην πρώτη θέση του τελικού Γ με χρόνο 7:20.88, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ στη 13η θέση.