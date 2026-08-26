Συνελήφθη ο «Chucky»: Ο 22χρονος με την τρομακτική μάσκα που κυνηγούσε τον κόσμο στους δρόμους (vid)

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό για τον 22χρονο άνδρα που είχε προκαλέσει τρόμο στη Φιλαδέλφεια, κυκλοφορώντας με μάσκα του «Chucky» και απειλώντας περαστικούς. Ο Ζάμιρ Χιουζ εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Λας Βέγκας, έπειτα από δύο εβδομάδες αναζήτησης.

Ο Χιουζ εντοπίστηκε να κρύβεται σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης από μέλη της ειδικής ομάδας των US Marshals, που αναζητά επικίνδυνους φυγόδικους. Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί στην Πενσιλβάνια, για την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος μιας 40χρονης γυναίκας στις 12 Αυγούστου.

«Απόψε τελειώνει ο φόβος που έφερε ένας άνθρωπος στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εποπτεύων αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας US Marshals, Ρόμπερτ Κλαρκ.

«Κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα τύπου Chucky, ο Χιουζ τρομοκρατούσε τους κατοίκους της Φιλαδέλφειας και πίστευε ότι μπορούσε να ξεφύγει από τις Αρχές. Έκανε λάθος», πρόσθεσε.

Ο 22χρονος κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Κλαρκ και αναμένεται να εκδοθεί στην Πενσιλβάνια.

Στις 12 Αυγούστου, ο Χιουζ φέρεται να απείλησε τουλάχιστον έξι ανθρώπους μέσα σε περίπου 15 λεπτά, κοντά στο δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με τη χαρακτηριστική μάσκα του κινηματογραφικού χαρακτήρα Chucky.

Λίγο μετά τις 05:20 το πρωί, είχε μπει σε κατάστημα, όπου ένας εργαζόμενος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει, καθώς «συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα».

Στη συνέχεια, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να καταδιώκει μια 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, ενώ φέρεται να την απειλούσε έχοντας τα χέρια του κρυμμένα πίσω από την πλάτη του.

«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;», φέρεται να είπε στη γυναίκα. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε στο έδαφος στην προσπάθειά της να ξεφύγει από εκείνον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον Χιουζ και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για βαριά επίθεση.

Πηγή: newsbeast.gr

