Προσέλαβε τον Ταϊρίς Ράις η Μπάγερν

Ο Ταϊρίς Ράις επέστρεψε στην Μπάγερν, αυτή τη φορά σε νέο ρόλο.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αμερικανού, που θα πάρει θέση δίπλα στον Αντόν Γκαβέλ και θα είναι προπονητής ατομικής βελτίωσης της Μπάγερν.

Ο Ταϊρίς Ράις έχει στο παρελθόν θητεύσει και ως παίκτης στους Βαυαρούς και πλέον επιστρέφει στη γερμανική ομάδα από νέα θέση, σε μία καινούρια σελίδα στην καριέρα του.