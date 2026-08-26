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Προσέλαβε τον Ταϊρίς Ράις η Μπάγερν

Μπάσκετ
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Ο Ταϊρίς Ράις επέστρεψε στην Μπάγερν, αυτή τη φορά σε νέο ρόλο.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αμερικανού, που θα πάρει θέση δίπλα στον Αντόν Γκαβέλ και θα είναι προπονητής ατομικής βελτίωσης της Μπάγερν.

Ο Ταϊρίς Ράις έχει στο παρελθόν θητεύσει και ως παίκτης στους Βαυαρούς και πλέον επιστρέφει στη γερμανική ομάδα από νέα θέση, σε μία καινούρια σελίδα στην καριέρα του.

Προσέλαβε τον Ταϊρίς Ράις η Μπάγερν