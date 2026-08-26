Προσέλαβε τον Ταϊρίς Ράις η Μπάγερν

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αμερικανού, που θα πάρει θέση δίπλα στον Αντόν Γκαβέλ και θα είναι προπονητής ατομικής βελτίωσης της Μπάγερν.
Ο Ταϊρίς Ράις έχει στο παρελθόν θητεύσει και ως παίκτης στους Βαυαρούς και πλέον επιστρέφει στη γερμανική ομάδα από νέα θέση, σε μία καινούρια σελίδα στην καριέρα του.
Good to have you back, @TrustedRese 😍— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 26, 2026
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📸 Pahnke pic.twitter.com/rUPNejKNyS