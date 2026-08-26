Με τη Συρία οι άνδρες και την Πορτογαλία οι γυναίκες στην πρεμιέρα

Έναρξη στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027 σήμερα (26/08) για τις εθνικές μας ομάδες, έναρξη στο Μεσογειακό τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που τις βάζει αμέσως στα… βαθιά και παράλληλα τους δίνει ένα γερό κίνητρο.

Από την Τετάρτη και για 8 μέρες διεξάγει τους αγώνες το Massafra, Palazzetto Giovanni Paolo II. Εκεί θα κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλα ονόματα του αθλήματος από χώρες, τις οποίες βρέχει η μεσόγειος θάλασσα, θα γίνουν συνολικά πέντε events και η Ελλάδα θα κοιτάξει με τη δική της δυναμική να διεκδικήσει υψηλές θέσεις.

Με τους αθλητές Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, τις αθλήτριες Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ιωάννα Γερασιμάτου και στο κοουτσάρισμα τον Κώστα Βατσακλή.

Όλοι οι αθλητές έχουν το δικαίωμα ν’ αγωνιστούν στο ομαδικό και το συγκεκριμένο αγώνισμα ανοίγει το πρόγραμμα. Σήμερα διενεργήθηκαν οι σχετικές κληρώσεις. Στο νοκ άουτ ταμπλό των ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει στους «16» τη Συρία. Είναι φαβορί κι αν περάσει στην 8άδα αναλαμβάνει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στο 1ο φαβορί, την Αίγυπτο.

Στο ομαδικό γυναικών η αντίστοιχη κλήρωση έφερε αντίπαλο της Ελλάδας στον 1ο γύρο τη δυνατή Πορτογαλία. Σε περίπτωση νίκης περιμένει (μετά από bye) στον προημιτελικό γύρο το 2ο φαβορί, η οικοδέσποινα Ιταλία.

Στους άνδρες παίρνουν μέρος 13 εθνικές ομάδες, συνεπώς το ταμπλό έχει τρία bye. Το 2ο φαβορί είναι η Γαλλία. Στο ομαδικό γυναικών οι συμμετοχές είναι 12 (τέσσερα τα άνευ αγώνα) και στην κορυφή του ταμπλό βρίσκεται ξανά η Αίγυπτος.

Γενικά, θα έχει και το τουρνουά των Μεσογειακών Αγώνων Taranto 2026 σπουδαίους αθλητές της διεθνούς σκηνής, άσχετα αν κάποιες χώρες δεν δήλωσαν συμμετοχή στο ομαδικό. Στους άνδρες αγωνίζονται οι Αιγύπτιοι Ομάρ Ασάρ, Μοχάμεντ Αμπντελαζίζ Αχμέντ, οι Γάλλοι Τζόε Σέιφριντ, Τζουλ Ρολάντ, ο Πορτογάλος Ζοάο Μοντέιρο, ο Μεχντί Μπουλουσά από την Αλγερία, ο Ιταλός Τζον Ογιεμπόντε κ.α. και στις γυναίκες οι Χάνα Γκόντα και Ντίνα Μεσρέφ από την Αίγυπτο, οι Γαλλίδες Καμίλ Λούτζ, Οντρέι Ζαρίφ η Ιταλίδα Γκάια Μονφαρντίνι, η Γιανγκ Σιάοσιν από το Μονακό, η Σάο Τζιένι από την Πορτογαλία κ.α.

Το μίτινγκ των διοργανωτών έγινε νωρίς το απόγευμα. Είχε αρκετή συζήτηση και για το πρόγραμμα και για το σύστημα διεξαγωγής επειδή οι Ιταλοί είχαν ειδοποιήσει τις αποστολές ότι θα υπάρχουν τελικά τρία και όχι τέσσερα τραπέζια στη σάλα. Το γυμναστήριο δεν είναι μεγάλο, η κερκίδα έχει χωρητικότητα 800 θέσεων και οι οικοδεσπότες ήθελαν και ικανό χώρο για το βάθρο των νικητών.

Η βασική απόφαση λοιπόν, ήταν ότι το ομαδικό και το απλό θα έχουν νοκ άουτ ματς από την αρχή και όχι γκρουπ (και άρα περισσότερους αγώνες) στην πρώτη φάση, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Στο κορμπιγιόν σύστημα της κάθε ομαδικής αναμέτρησης όλα τα επί μέρους ματς θα μπορούν να πάνε μέχρι 3-2 σετ. Στο απλό οι συναντήσεις θα γίνουν με το σύστημα του καλύτερου (της καλύτερης) των 7 σετ.

Στους άνδρες η εθνική μας βρέθηκε στο πάνω μέρος του ταμπλό. Αντιμετωπίζει τη Συρία σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας (13:00 τοπική) στο τραπέζι 2 και αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη θα συναντήσει την Αίγυπτο, που έχει bye. Το ματς θα γίνει αύριο στις 14:30 (δική μας ώρα).

Πρεμιέρα την ίδια ώρα κάνει και η Μεσογειακή μας ομάδα των γυναικών, που κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό. Κοντράρεται στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στο τραπέζι 1 με την Πορτογαλία. Αν φτάσει στη σπουδαία νίκη τότε θα βρει μπροστά της την επόμενη μέρα τη διοργανώτρια Ιταλία.

# Οι διεθνείς μας έκαναν την τελευταία τους προπόνηση το μεσημέρι στο Palazzetto Giovanni Paolo II. Η απόσταση από το Τάραντο είναι 25 χιλιόμετρα, ωστόσο σήμερα υπήρχε κίνηση στον επαρχιακό δρόμο προς τη Μασάφρα και το πούλμαν έκανε 1,5 ώρα να μεταφέρει τους αθλητές.

# Αύριο 27 του μήνα θα γίνουν οι κληρώσεις του διπλού μικτού, το οποίο θα διεξαχθεί σε νοκ άουτ ταμπλό σε μία μέρα, την Παρασκευή (τα ματς με το σύστημα των καλύτερων ζευγαριών των 5 σετ). Στις 28/08 θ’ ακολουθήσουν και οι κληρώσεις του απλού.

# Στο απλό ανδρών θ’ αγωνιστούν από την Ελλάδα ο Σγουρόπουλος και ο Σταματούρος. Στο απλό γυναικών η Τόλιου και η Γερασιμάτου. Στο διπλό μικτό το ελληνικό ζευγάρι συγκροτούν οι Σταματούρος/Παπαδημητρίου.

# Στο τεχνικό μίτινγκ καταγράφηκε μία τιμητική κίνηση προς την ελληνική πλευρά. Ο Κροάτης διευθυντής αθλήματος Ρόμαν Πλέσε έκανε γνωστό ότι έπρεπε να σχηματιστεί πρώτα η επιτροπή, που θα εξετάζει τυχόν ενστάσεις και για εκπρόσωπο των προπονητών πρότεινε τον Βατσακλή. Η πρόταση έγινε άμεσα δεκτή απ’ όλους και ο ομοσπονδιακός τεχνικός μπήκε στην επιτροπή μαζί με τον competition manager και τον Αλγερινό technical delegate Αζεντίν Τάλμπι. Μαζί με ξένους προπονητές και άλλους αρχηγούς αποστολών στο μίτινγκ ήταν παρών και ο Στράτος Καρέτος από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

# Στο Τάραντο η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση θα έχει εκπροσώπηση και στο κομμάτι της διαιτησίας. Επιλέχθηκε για τον πίνακα των 14 διαιτητών από χώρες της Μεσογείου και μετέβη σήμερα Τρίτη στην Ιταλία η Μαρία Μιτακίδου. Η διοικητική υπάλληλος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα ζήσει ξεχωριστή και πολύτιμη εμπειρία, καθώς αναλαμβάνει πρώτη φορά διαιτησία σε διεθνή διοργάνωση.

# Στην Ελλάδα καλύπτει τη διοργάνωση η ΕΡΤ με βάρος φυσικά στα γεγονότα με ελληνικό ενδιαφέρον,. Κάθε μέρα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Σπορ ωριαία εκπομπή (13:00-14:00) με περίληψη και στιγμιότυπα, ενώ μεταδίδονται αγώνες από τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τα κανάλια ΕΡΤ Sports 1 και ΕΡΤ Sports 2.

# Live Streaming απ’ όλα τα αθλήματα παρέχεται καθημερινά μέσω της EBU Sport στο παρακάτω λινκ https://shorturl.at/0AH7i. Απαιτείται απλή εγγραφή. Η επιτραπέζια αντισφαίριση αρχίζει το πρωί της Τετάρτης 26/08, στις 11 ώρα Ελλάδας και το πρώτο λινκ για μεταδόσεις από το άθλημα είναι

https://eurovisionsport.com/en/mediacard/multi-sport/EVS_260826_20260821ICMGTaranto_84_event

Στον ιστότοπο αναφέρεται και δεύτερο live για το απόγευμα

https://eurovisionsport.com/en/mediacard/multi-sport/EVS_260826_20260821ICMGTaranto_93_event. Επί τόπου θα φανεί αν οι μεταδόσεις θ’ αφορούν σε ένα τραπέζι ή παραπάνω.

# Ο ιστότοπος της διοργάνωσης είναι https://www.ta2026.com/en/