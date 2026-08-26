Καλό ξεκίνημα για την Μπράντφορντ, σκόραρε σε όλα φέτος η Σλόβαν Μπρατισλάβας

Η Μπράντφορντ της Α’ Αγγλίας αντιμετωπίζει την Μπέρνλι της Τσάμπιονσιπ σε νοκ άουτ αγώνα για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ.

Είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά από 22 χρόνια. Τσέλιε εναντίον Σλόβαν Μπρατισλάβας στον επαναληπτικό του 1-1 για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι 8 πιο πρόσφατες μονομαχίες της Μπράντφορντ με την Μπέρνλι είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθούν απ ευθείας πέναλτι. Στην πρώτη της χρονιά πέρσι στη League One, έπειτα από μία εξαετία στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, η Μπράντφορντ διεκδίκησε μια δεύτερη διαδοχική άνοδο. Τερμάτισε 4η, αλλά τελικά ηττήθηκε στα ημιτελικά των πλέι οφ από την Μπόλτον, η οποία ήταν και η ομάδα που ανέβηκε. Φέτος ξεκίνησε πολύ καλά, αποκλείοντας με 2-0 τη Ρότσντεϊλ στο Λιγκ Καπ και νικώντας έπειτα τις Πίτερμπορο (2-0) και Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1-0) στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται μόνη στην κορυφή μετά από 2 αγωνιστικές. Η Μπέρνλι, η οποία υποβιβάστηκε άμεσα στην Τσάμπιονσιπ, προκρίθηκε στα πέναλτι επί της Νοτς Κάουντι στο Λιγκ Καπ και ακολούθησε το εντός έδρας 2-2 με τη Γουέστ Χαμ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας στο 92’. Πριν από τρία 24ωρα προηγήθηκε με αυτογκόλ της Γουέστ Μπρομ εκτός έδρας, όμως μέχρι το 65’ είχε διαμορφωθεί το εις βάρος της 3-1. Σε ικανοποιητική απόδοση ο άσος στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία».

Η Τσέλιε ξεκίνησε από τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου ξεπέρασε την Εγκνατία με 3-3 στην Αλβανία και 2-2 στη ρεβάνς (4-1 στα πέναλτι). Ακολούθησαν οι συναντήσεις με την Αραράτ-Αρμένια, από την οποία έχασε 2-1 στο α’ ματς, αλλά πήρε την πρόκριση με 2-0 στον επαναληπτικό, σκοράροντας στο 83’ και το 85’. Στο πρωτάθλημα έχει να επιδείξει δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε αντίθεση με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, που επιβλήθηκε με 2-1 εκτός έδρας της Κόζιτσε, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο μισάωρο. Πάντως, ο Γιάγια Τουρέ, στον παρθενικό του σταθμό ως πρώτος προπονητής, άλλαξε τα 9/11 συγκριτικά με το ματς που είχε προηγηθεί απέναντι στην Τσέλιε. Στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε την Ιμπέρια 1999 από τη Γεωργία (2-0, 1-1) και τη σουηδική Μιάλμπι (2-1, 2-0). Στο α’ ματς με την Τσέλιε προηγήθηκε στο 15’ και ισοφαρίστηκε στο 41’.

Η περσινή ήττα από την ΑΕΚ στους «16» (0-4) είναι η μοναδική για την Τσέλιε στα 8 τελευταία ευρωπαϊκά εντός. Μόλις 2 επιτυχίες στα 15 πιο πρόσφατα διεθνή εκτός έδρας ματς για τη Σλόβαν, η οποία σκόραρε σε όλα (9) τα φετινά παιχνίδια της. Σε υψηλές αποδόσεις το σχετικό combo.

925. ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΠΕΡΝΛΙ 1 DNB 2,30

933. ΤΣΕΛΙΕ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 1&G 4,50