SHARP: Φοιτητικά πακέτα start, smart & lux

Όλα όσα χρειάζεται ένα φοιτητικό σπίτι, σε τρεις ολοκληρωμένες επιλογές.

Η νέα φοιτητική ζωή ξεκινά με σωστή οργάνωση — και το σπίτι είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Η SHARP παρουσιάζει τρία φοιτητικά πακέτα για διαφορετικές ανάγκες και budget, συνδυάζοντας οικιακές συσκευές, τεχνολογία και πρακτικά δώρα για την καθημερινότητα.

Από το οικονομικό START, στο πιο ολοκληρωμένο SMART και μέχρι το LUX για ένα πλήρως εξοπλισμένο φοιτητικό σπίτι, η λογική είναι μία: πρακτικές λύσεις που βοηθούν τον φοιτητή να οργανώσει γρήγορα τον νέο του χώρο.

START • 3+1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟ ΠΛΤ 565€

Η έξυπνη αφετηρία για το πρώτο φοιτητικό σπίτι.

Το START καλύπτει τα βασικά για συντήρηση τροφίμων, ψυχαγωγία και άνετη μελέτη, αποτελώντας την πιο προσιτή επιλογή της σειράς.

SHARP ψυγείο inox Nano Frost, ύψους 1,45 m.

BLAUPUNKT 32” Google TV, model WGC5501.

GRC TECH καρέκλα γραφείου JOHN.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ: 1 μικροσυσκευή BLAUPUNKT δώρο — καφετιέρα φίλτρου CMD201.

Ιδανικό για φοιτητές που θέλουν ένα λειτουργικό και οικονομικό ξεκίνημα.

SMART • 4+2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΤ 965€

Περισσότερη άνεση και αυτονομία στην καθημερινότητα.

Το SMART προσθέτει πλύσιμο ρούχων και φούρνο μικροκυμάτων, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη βάση για το σπίτι από την πρώτη ημέρα. Είναι η πρόταση για όσους θέλουν περισσότερες καθημερινές λειτουργίες σε ένα ενιαίο πακέτο.

SHARP ψυγείο inox Nano Frost, ύψους 1,45 m.

SHARP πλυντήριο ρούχων 6 kg, 1200 στροφών.

SHARP φούρνος μικροκυμάτων R642INW με grill 1000 W.

BLAUPUNKT 32” Google TV, model WGC5501.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ: 2 μικροσυσκευές BLAUPUNKT δώρο — καφετιέρα φίλτρου CMD201 και τοστιέρα SMS411.

Ιδανικό για φοιτητές που θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία και ένα πλήρες καθημερινό setup.

Με το SMART, το φοιτητικό σπίτι αποκτά από την αρχή τα βασικά για φαγητό, πλύσιμο, ψυχαγωγία και καθημερινή ευκολία — χωρίς να χρειάζονται ξεχωριστές αγορές για κάθε ανάγκη.