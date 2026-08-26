Αναστάτωση στη Νέα Ερυθραία: ΙΧ έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα (vid)

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Ερυθραία όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και κατέληξε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (25/08), γύρω στις 20:00, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ μάρκας Smart επιχειρούσε να σταθμεύσει δίπλα σε πεζόδρομο. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, πιθανότατα επειδή ο οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο, το όχημα επιτάχυνε απότομα.

Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε κολόνα σήμανσης, παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα και δύο σταθμευμένα ποδήλατα, ενώ ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε άλλο παρκαρισμένο ΙΧ.

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί θαμώνες.

Πηγή: news247.gr