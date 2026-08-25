Όταν κάνουν… σημαία την ίδια τους τη ντροπή

Η αναφορά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Ολυμπιακό, η δήλωση του Μάικ Μπατίστ για τον αιώνιο και η απορία: Από τους τίτλους αυτών των δύο, πόσους έχει παραδεχτεί η «ερυθρόλευκη» πλευρά; Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τα πάντα στον αθλητισμό έχουν μετατραπεί σε… ηθικά πλεονεκτήματα. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός «βούτηξε» το άθλημα σε αυτό το βούρκο. Παλεύοντας με κάθε ευκαιρία, να αναδείξει το πόσο αδικημένος υπήρξε, πόσο δίκαια είναι όλα την εποχή του Λιόλιου και πόσο «σκάρτοι» είναι όλοι οι αντίπαλοι.

Παραδείγματα υπάρχουν δεκάδες. Τελευταία είναι η ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στον Λεσόρ, η οποία αντί να καταδικαστεί – τουλάχιστον – μετατράπηκε σε καταγγελία πως ο Γάλλος πέταξε μπανάνα σε αυτούς που μιμούνταν όσα μιμούνταν με τις κινήσεις τους. Η έφεση για τη μείωση του χρηματικού προστίμου στον Φουρνιέ, αφού μιμήθηκε κίνηση αυνανισμού σε γεμάτο ΟΑΚΑ. Η… αποθέωση του Μπαρτζώκα, επειδή έβρισε τους Παναθηναϊκούς συνολικά και μια γυναίκα που του ζητούσε να σταματήσει. Στον αγώνα με την Ντουμπάι.

Μέχρι και το πιο πρόσφατο όλων. Η απόπειρα του Τζόουνς να γρονθοκοπήσει τον Ναν. Για την οποία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημόσια ανέφερε πως ήταν ανεπίτρεπτη ως επεισόδιο, με φταίχτες και τους δύο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός διέρρεε εκείνες τις στιγμές, πως θα υποβάλει μήνυση.

Αυτά τα… χαζοπλεονεκτήματα που έγιναν λόγος ύπαρξης για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, πήραν πλέον και την μορφή damage control. Προσπαθούν μέσω τέτοιων καταστάσεων, να στρέψουν την προσοχή του κοινού κάπου αλλού απ’ τα πραγματικά ζητήματα.

Ο Γουόκαπ τους αφήνει στα κρύα του λουτρού και πάει Ντουμπάι όπως φαίνεται. Ο Ντόρσεϊ που διαρκώς υπάρχουν φήμες πως επεκτείνει το συμβόλαιό του, ακόμη τίποτα.

Απ’ το να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, είναι ευκολότερο να φορέσει ο εκ των ιδιοκτητών προστατευτικό κράνος και να πάει να δει… κάτι μπάζα στο ΣΕΦ. Αφού έργα δεν έχουν γίνει ακόμη, πέρα από κατεδαφίσεις και αφαίρεση καθισμάτων. Ακόμη κι εκεί, δεν έχει εξηγηθεί από κανέναν γιατί κάνει νέα δημοπράτηση το κράτος στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Ούτε ασφαλώς έχει αναλύσει κανείς πόσα θα πληρώσουν οι Αγγελόπουλοι. Αρκούν φωτογραφίες με κράνη και τρυπάνια.

Προέκυψε και κάτι ακόμη καλύτερο όμως. Ξαφνικά, μαζικά, έκαναν… σημαία τους στον Ολυμπιακό, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Μάικ Μπατίστ. Επειδή ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε ένα σεμινάριο στην Ιταλία, μίλησε με καλά λόγια για τον αιώνιο αντίπαλο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα ως προπονητή. Τα ίδια έκανε και ο νέος συνεργάτης του, παλιά δόξα του «τριφυλλιού».

Δημοσιογράφοι αναπαράγουν αυτές τις ατάκες, σχολιάζουν ειρωνικά, στα social media μία απ’ τα ίδια. Κάπου εδώ, ξυπνούν μνήμες. Από τα πολλά χρόνια που ήταν εδώ ο Ομπράντοβιτς με τον Μπατίστ.

Οι δυο τους έχουν πανηγυρίσει με τον Παναθηναϊκό, πάνω από 40 τίτλους. Εγχώριους και ευρωπαϊκούς. Από αυτούς τους τίτλους, πόσους έχει παραδεχτεί η πλευρά του Ολυμπιακού; Για πόσους από αυτούς υπάρχει αμφισβήτηση;

Δεν μιλάμε απλά για έναν μικρό αριθμό. Αλλά για το σύνολο των τροπαίων. Ακόμη και την Euroleague στην Αθήνα για παράδειγμα. Πρωταθλήματα και Κύπελλα, δεν υπάρχει κάποιο να έχει δώσει συγχαρητήρια άνθρωπος του Ολυμπιακού, όπως έκαναν τώρα ο Ομπράντοβιτς και ο Μπατίστ.

Αυτόν τον έναν τίτλο του Ολυμπιακού λοιπόν, ούτε απέφυγαν να τον σχολιάσουν, ούτε τον μείωσαν. Παρότι όλοι γνωρίζουμε πως θα μπορούσαν. Το έχει κάνει όλη η Ευρώπη. Επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο.

Εκείνον που οι ίδιοι στις μνημειώδεις επιτυχίες τους στην πιο ένδοξη εποχή ελληνικής ομάδας συνολικά στον αθλητισμό της χώρας μας, δεν απόλαυσαν ποτέ από τον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Μέχρι πριν λίγους μήνες, ο Μπαρτζώκας έλεγε ψέματα για τη συμπεριφορά του κόσμου και την αμφισβήτηση του Ομπράντοβιτς πριν από 16 χρόνια. Κάτι που είχε γίνει μόνο… στο μυαλό του και ποτέ στην πραγματικότητα.

Χρειάζεται τεράστιο θράσος λοιπόν, να χρησιμοποιούν τον Ομπράντοβιτς και τον Μπατίστ, εκείνοι που υπήρξαν τόσο μικρόψυχοι και bad losers, με αποτέλεσμα να μην παραδεχτούν σχεδόν κανέναν τίτλο από τους δεκάδες αυτών των δύο.