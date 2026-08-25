Διέλυσε την στατιστική η Ρίς: Ιστορική βραδιά με 26 ριμπάουντ!

Η Έιντζελ Ρις έγραψε ιστορία στη νίκη της Ατλάντα επί του Λας Βέγκας, διαλυόντας την στατιστική με 26 ριμπάουντ.

Η Ατλάντα νίκησε το Λας Βέγκας στο WNBA με 78-71, σε ένα παιχνίδι που η Έιντζελ Ρις δύσκολα θα ξεχάσει. Η σέντερ των νικητών «έκλεψε» την παράσταση και με την εμφάνιση της διέλυσε την στατιστική.

Η σταρ των Dream τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και 26 ριμπάουντ (!).Τα 8 επιθετικά και τα 18 αμυντικά σε μια φοβερή εμφάνιση για την κορυφαία ριμπάουντερ του WNBA.

Η Ρις με τα 26 ριμπάουντ που κατέβασε έγινε παίκτρια με τα περισσότερα ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι, ενώ φτάνοντας τα 458 φέτος, έγινε η αθλήτρια με τα περισσότερα ριμπάουντ σε μία χρονιά, προσπερνώντας την Έι’τζα Γουίλσον (451).