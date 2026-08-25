Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Φαρίντ η Μπασκόνια

Η Μπασκόμια με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένεθ Φαρίντ, με την ισπανική ομάδα να ενισχύει την γραμμή των ψηλών της.

Σε ενίσχυση της front-line γραμμή της προχώρησε η Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένεθ Φαρίντ, με τον Αμερικανό ψηλο να επιστρέφει και πάλι στην Euroleague μετά την θητεία του με τον Παναθηναϊκό.

Ο 36χρονος πρώην NBAer με την φανέλα των «πρασίνων» μέτρησε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής στην Ευρώπη.