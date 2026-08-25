Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Φαρίντ η Μπασκόνια

Σε ενίσχυση της front-line γραμμή της προχώρησε η Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένεθ Φαρίντ, με τον Αμερικανό ψηλο να επιστρέφει και πάλι στην Euroleague μετά την θητεία του με τον Παναθηναϊκό.
Ο 36χρονος πρώην NBAer με την φανέλα των «πρασίνων» μέτρησε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής στην Ευρώπη.
✍️ Kenneth Faried, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia— Kosner Baskonia (@Baskonia) August 25, 2026
Ongi etorri, Kenneth! 🔵 🔴
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