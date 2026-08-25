Γιαμπουσέλε: «Υψηλού επιπέδου ομάδα ο Παναθηναϊκός - Θα παλέψω για αυτή τη φανέλα»

Για τις πρώτες εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό και τις προπονήσεις μίλησε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στη media day των «πρασίνων», τα... γαλλικά στα αποδυτήρια, την μέχρι τώρα συνεργασία του με τον Σέρβο τεχνικό, ενώ σύγκρινε τον Παναθηναϊκό με ομάδες του ΝΒΑ.

Αναλυτικά:

Για το πως πάνε οι πρώτες ημέρες της προετοιμασίας: «Περνάμε αρκετά καλά εδώ. Είναι η δεύτερη μέρα, ακόμα μαθαίνουμε και δουλεύουμε. Ξέρετε πώς είναι, προχωράμε τα πράγματα, τελειώνουμε τη μέρα και επιστρέφουμε σπίτι».

Για το αν θα πρέπει οι συμπαίκτες του να μάθουν Γαλλικά: «Σίγουρα! Νομίζω ότι και ο Μπαντιό μιλάει γαλλικά. Οπότε θα μιλάμε πολύ γαλλικά στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πάντες να αρχίσουν να μιλάνε έστω και λίγο γαλλικά φέτος. Αλλά ναι, είμαστε πολλοί Γάλλοι. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τον φίλο μου (Λεσόρ). Ξέρω και κάποιους από τους υπόλοιπους παίκτες που δεν είναι Γάλλοι. Έχουμε καλή χημεία αυτή τη στιγμή και ανυπομονώ για μια καλή σεζόν».

Για τις ομοιότητες και τις διαφορές του Παναθηναϊκού με ομάδα ΝΒΑ: «Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένας οργανισμός υψηλού επιπέδου. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, μας παρέχουν δικό μας χώρο για το φαγητό. Έχουμε θεραπείες, μεγάλο ιατρικό επιτελείο και πολλούς προπονητές αν θες να μείνεις πίσω για έξτρα δουλειά. Είναι ξεκάθαρα κορυφαίο επίπεδο για τα δεδομένα της Ευρώπης».

Για την συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς: «Σίγουρα, αν και έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες. Μιλήσαμε στο γήπεδο για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μη διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Θέλει να συζητάμε για να βεβαιωνόμαστε ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν και μένουν στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά».

Για την υπόσχεση του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Υπόσχεση; Δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις, οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω στο 100% σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς γίνεται, να παίζουμε ομαδικά και να παλέψω για αυτή τη φανέλα».

Για το κλειδί του χαρακτήρα της ομάδας: «Ο αρχηγός Κώστας Σλούκας είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι, σίγουρα. Ερχόμενοι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα ζει για το μπάσκετ. Όλοι παρακολουθούν και τρελαίνονται για αυτό. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω απ' όλα, πρέπει να σεβόμαστε τους οπαδούς, τη φανέλα και τον οργανισμό, και να ερχόμαστε εδώ για να παλεύουμε κάθε βράδυ».

Για το πρώτο παιχνίδι και την ατμόσφαιρα: «Ανυπομονώ για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα, να παλέψω για τη φανέλα, όπως είπα, να πάρω αυτή την ενέργεια και να τη νιώσω πάνω στο παρκέ παίζοντας για την ομάδα».