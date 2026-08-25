Στα πλαίσια προετοιμασίας οι αθλητές διάθλου ταξίδεψαν στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας και συμμετείχαν στο Βαλκανικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Θερινού Διάθλου το οποίο διεξήχθη από 22 έως 23 Αυγούστου 2026.

Συνολικά 13 αθλητές και αθλήτριες έλαβαν μέρος στη διοργάνωση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι αθλήτριες ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ,ΦΑΦΑΛΗ ΑΝΝΑΛΕΝΑ, ΒΕΛΗΒΑΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ και ΠΑΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συμμετείχαν στο αγώνισμα των 6 χλμ ταχύτητας, ενώ οι αθλητές ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΒΙΤΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΦΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ συμμετείχαν στο αγώνισμα των 7.5 χλμ ταχύτητας.

Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των 6 χλμ ταχύτητας με χρόνο 19:31.3 στην κατηγορία των γυναικών.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές από τη Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία, Μολδαβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.