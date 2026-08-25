Σε κυκλοφορία ο περιορισμένος αριθμός καρτών διαρκείας του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τη σεζόν 2026/27, που θα υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό. ​

Την ευκαιρία να προμηθευτούν περιορισμένο αριθμό καρτών ενόψει της νέας σεζόν έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Όπως ανακοίνωσε ο Α.Ο. έχει διατεθεί περιορισμένος αριθμόκαρτών διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν με την ονομασία «Green Pass» οι οποίες διατίθενται για τους εντός έδρας αγώνες των τμημάτων, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.



Οι βαθμίδες αφορούν τιμές που κυμαίνονται στην πρώτη κατηγορία στα 250 ευρώ, ενώ το VIP Pass κοστίζει 500 ευρώ.



Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση περιορισμένου αριθμού καρτών διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027 με την ονομασία GRΕΕΝ Pass και VIP Pass για τους εντός έδρας αγώνες των ομαδικών τμημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Η διάθεση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το τμήμα μελών (γήπεδο Λ. Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» Θύρα 7Α), καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 09:30 έως τις 17:30. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2114117600 και το e-mail είναι [email protected]



Oι τιμές για τα διαρκείας είναι 250,00€ για το GREEN PASS και 500,00€ για το VIP PASS.



Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος-α κάτοχος των Season Passes, θα πρέπει να είναι μέλος* του Συλλόγου.



*Τρόποι απόκτησης κάρτας μέλους:



Α) Στο Τμήμα Μελών του Συλλόγου (γήπεδο Λ. Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» Θύρα 7Α). Οι ώρες λειτουργίας είναι 09:30 – 17:30, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2114117600 και το e-mail είναι [email protected]



Β) Ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του Συλλόγου ΕΔΩ το υποψήφιο μέλος θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και με πληρωμή του ποσού των εξήντα ευρώ (60,00€), μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα ανανεώνει την συνδρομή του.



Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) ΔΕΝ έχουν δικαίωμα απόκτησης κάρτας μέλους.»