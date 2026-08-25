ΑΣ ΠΑΟΚ: Συνεχίζεται η διάθεση της Κάρτας Φιλάθλου – Διαρκείας

Η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ για την Κάρτα Φιλάθλου – Διαρκείας που αφορά τα παιχνίδια του Ερασιτέχνη και την οικονομική στήριξη του σωματείου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους του ότι η διάθεση της Κάρτας Φιλάθλου – Διαρκείας, αξίας 30€, συνεχίζεται κανονικά.

Η συγκεκριμένη Κάρτα αποτελεί παράλληλα Κάρτα Διαρκείας για τα τμήματα του Α.Σ. ΠΑΟΚ, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους της να παρακολουθούν όλους τους εντός έδρας αγώνες (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη) των παρακάτω τμημάτων:

• Χάντμπολ Ανδρών

• Χάντμπολ Γυναικών

• Πόλο Ανδρών

• Πόλο Γυναικών

• Μπάσκετ Γυναικών

• Ποδόσφαιρο Γυναικών

• Φούτσαλ

Με μία Κάρτα αξίας 30€, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στηρίζουν έμπρακτα τον Α.Σ. ΠΑΟΚ και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο πλευρό των τμημάτων του Συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Κάρτα Φιλάθλου – Διαρκείας αξίας 30€ ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εισιτηρίων μεμονωμένων αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την αγορά εισιτηρίων μεμονωμένων αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, απαιτείται η Κάρτα Φιλάθλου – Αγώνων, αξίας 20€.

Κάρτα Φιλάθλου – Διαρκείας: 30€

Για όλους τους εντός έδρας αγώνες των τμημάτων του Α.Σ. ΠΑΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.

https://www.ticketmaster.gr/as-paok-karta-filoy-diarkeias-2026-2027_sen_2008036.html

Κάρτα Φιλάθλου – Αγώνων: 20€

Για την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

https://www.ticketmaster.gr/as-paok-karta-filathloy-agwnwn-2026-2027_sen_2008123.html