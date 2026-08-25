Χωρίς «Χ» σε 21 ευρωπαϊκά η Σαμπάχ, δυναμικά ξεκίνησε η Μίλγουολ

Σαμπάχ και Χάποελ Μπερ Σεβά μονομαχούν στο Μπακού, 17 χλμ. από τη φυσική έδρα της πρώτης, στον επαναληπτικό του 2-1 υπέρ των Ισραηλινών την περασμένη εβδομάδα στο Βουκουρέστι. Για τον 2 γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Κέμπριτζ φιλοξενεί τη Μίλγουολ.

Έξι νίκες και τέσσερις ήττες για τη Σαμπάχ στα 10 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Η μία από τις ήττες ήταν με ομάδα από το Ισράηλ, τη Μακάμπι Χάιφα πριν από δύο χρόνια, όπου έχασε 2-5 και προκρίθηκε τελικά στα πέναλτι (είχε νικήσει στην Ουγγαρία με 3-0).

Η Σαμπάχ αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Τσάμπιονς Λιγκ, απόρροια της κατάκτησης του πρώτου πρωταθλήματος στην 8ετή ιστορία της. Ξεκίνησε από τον 1 προκριματικό γύρο και έχει ήδη αποκλείσει την ουαλική Νιου Σεντς (2-0, 2-1), τη φινλανδική Κούοπιο (1-0, 2-0) και τη δανέζικη Άαρχους (1-2, 4-0). Στο α’ ματς με τη Χάποελ προηγήθηκε στο 6’, για να ηττηθεί τελικά με γκολ στο 43’ και το 79’. Για τη Χάποελ Μπερ Σεβά ο περσινός ήταν ο 6ος τίτλος της στο Ισραήλ. Στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε τις Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (2-0, 1-2) και Ερυθρό Αστέρα (1-0, 2-0). Νίκησε στα 4/12 πιο πρόσφατα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, φέρνοντας όμως και 7 ισοπαλίες. το Under, το οποίο εμφανίστηκε στους 7/10 τελευταίους διεθνείς αγώνες της Χάποελ. Είναι αρκετά πιθανό η υπολογίσιμη πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, Σαμπάχ, να φέρει την πρώτη ισοπαλία της μετά από 21 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπορεί να είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά, οι ισραηλινοί ήταν καλοί στα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα και χάνουν δύσκολα. Η ισοπαλία τους δίνει και την πρόκριση.

Μετά από το 3-2 επί της Γουίγκαν στην πρεμιέρα της League One, η Κέμπριτζ έφυγε με το 1-1 από το Μπρόμλεϊ, σκοράροντας στο 67’ και δεχόμενη την ισοφάριση στο 81’. Στον 1ο γύρο του Λιγκ Καπ είχε αφήσει έξω την Μπάρνετ της League Two, ανατρέποντας το 0-1 του 49’ σε 2-1 στο 57’. Πέρσι αγωνιζόταν μια κατηγορία παρακάτω, αλλά προβιβάστηκε ως 3η. Η Μίλγουολ ξεκίνησε με δύο νίκες στην Τσάμπιονσιπ, 2-0 την Μπρίστολ Σίτι και 3-0 τη Νόριτς. Ο αμυντικός Σάικς που ήρθε από την Μπρίστολ Σίτι και ο μεσοεπιθετικός Λίσμπι που αποκτήθηκε από την Πίτερμπορο, ήταν οι δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα από τον 45χρονο Άλεξ Νιλ, που συνεχίζει για τρίτη σεζόν στον πάγκο των Λονδρέζων.

Μπορεί η Μίλγουολ να έχανε στα φιλικά, έβλεπες όμως μια δουλεμένη ομάδα. Κάτι που αποτυπώνεται ως τώρα στα επίσημα. Σε δίκαιη απόδοση προσφέρεται το διπλό.

806. ΣΑΜΠΑΧ - ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ Χ 3,65

820. ΚΕΜΠΡΙΤΖ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2 2,20

