Στη Χίο ο Χατζηγούλας

Μία πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης της Χίου, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον Μάριο Χατζηγούλα.

Ο 31χρονος περιφερειακός αγωνίστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό, μετρώντας 114 συμμετοχές και 102 γκολ στο πρωτάθλημα της Α1, ενώ την περασμένη περίοδο συνέβαλε (παίζοντας περισσότερο ως αμυντικός) στην πορεία των «πρασίνων» ως τους τελικούς πρωταθλήματος και κυπέλλου. Ο έμπειρος πολίστας έχει φορέσει επίσης το σκουφάκι του ΠΑΟΚ, της Γλυφάδας και του Υδραϊκού, υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες και έχει αγωνιστεί και στην εθνική ανδρών.

Ο Χατζηγούλας αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του ΝΟΧ, μετά τον επίσης έμπειρο αμυντικό Γιώργο Τοράκη, ο οποίος την προηγούμενη διετία έπαιζε στα Χανιά. Από την ομάδα της Χίου έχουν αποχωρήσει πολλοί παίκτες του περσινού ρόστερ, οπότε αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ