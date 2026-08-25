Πώς δύο 85χρονες γιαγιάδες βρέθηκαν να γυρίζουν τον κόσμο - Έχουν πάει σε 50 χώρες ανάμεσά τους και την Ελλάδα

Η Έλι Χάμπι και η Σάντι Χάζελιπ έχουν δει το Βόρειο Σέλας στη Φινλανδία, έχουν ταξιδέψει τη νύχτα με πλοίο στον Αμαζόνιο και έχουν διασχίσει τη Σιβηρία με τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο - και όλα αυτά τα έκαναν οι δύο γιαγιάδες στα 80 τους!

Η Έλι και η Σάντι είναι 85 ετών και οι δύο κολλητές φίλες πίσω από τον δημοφιλή λογαριασμό στο TikTok @aroundtheworldat80, ο οποίος έχει περισσότερους από 110.000 ακόλουθους. Αυτοαποκαλούνται «γιαγιάδες που ταξιδεύουν» και καταγράφουν τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως η ηλικία τους δεν τις εμποδίζει να εξερευνούν ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη.

«Όταν είσαι νεότερος, σκέφτεσαι: "Όταν γίνω 60, θα σταματήσω και δεν θα κάνω τίποτα"», λέει η Χάμπι, η οποία είναι φωτογράφος. «Η ζωή μόλις αρχίζει στα 60, στα 70, στα 80».

Τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο καταγράφονται, μάλιστα, στο κοινό τους βιβλίο απομνημονευμάτων με τίτλο «Here We Go: Lessons for Living Fearlessly from Two Traveling Nanas».

Μαζί, οι δύο γιαγιάδες, έχουν καταφέρει κάτι αξιομνημόνευτο: Έχουν επισκεφθεί περισσότερες από 50 χώρες και στις 7 ηπείρους και δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν. Αποτελούν ζωντανή απόδειξη ότι η περιπέτεια δεν έχει ηλικία.

Η γνωριμία των δύο γιαγιάδων﻿

Κατά κάποιον τρόπο, η Έλι και η Σάντι ήταν γραφτό να γυρίσουν τον κόσμο μαζί. Γνωρίστηκαν σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ήταν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής αποστολής στη Ζάμπια, την οποία είχε οργανώσει η Έλι και στην οποία η Σάντι συμμετείχε ως μία από τις γιατρούς.

«Αν μπορείς να πας στη Ζάμπια και να κοιμηθείς σε μια σκηνή στην άγρια φύση, χωρίς τρεχούμενο νερό και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τότε μπορείς να ταξιδέψεις οπουδήποτε», λέει η Έλι.

Περίπου πέντε χρόνια αργότερα, οι δύο γυναίκες ήρθαν ακόμη πιο κοντά. Εκείνη την εποχή, η Σάντι περνούσε δύο νύχτες την εβδομάδα στο σπίτι της Έλι, καθώς είχε αναλάβει τη θέση της ιατρικής διευθύντριας σε μια κοντινή γηριατρική κλινική. Στη συνέχεια, η Έλι έχασε τον σύζυγό της σε ένα δυστύχημα και στράφηκε στη Σάντι, της οποίας ο σύζυγος είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα από ασθένεια. Οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν τον πόνο της απώλειας, περνώντας αργά τα βράδια πίνοντας καφέ και συζητώντας. Ή, όπως το έθεσε η Έλι: «Ένα κεφάλαιο έκλεισε και ένα άλλο άνοιξε».

Ήταν σε μία από αυτές τις συζητήσεις που η Σάντι ανέφερε ότι πάντα ήθελε να ταξιδέψει με τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο - τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική διαδρομή στον κόσμο, που διασχίζει την αχανή έκταση της Ρωσίας. Η Έλι δεν δίστασε να πει το «ναι».

Οι δύο φίλες ξεκίνησαν την περιπέτειά τους το 2008 και μάλιστα πιστεύουν ότι έζησαν μια συνάντηση με την KGB, όταν το άδειο βαγόνι τους σταμάτησε και ένας μυστηριώδης άνδρας τις ανέκρινε. Το αντιμετώπισαν ψύχραιμα, παρέμειναν ήρεμες και διαπίστωσαν ότι ταίριαζαν ως ταξιδιωτικές σύντροφοι. Όπως λέει η Σάντι, η καριέρα της στα επείγοντα περιστατικά τής έχει μάθει να παραμένει ψύχραιμη σε αγχωτικές καταστάσεις.

Οι δύο φίλες, πάντως, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και στα ταξίδια τους, φροντίζουν να έχουν λίγο χρόνο η καθεμία για τον εαυτό της. Για παράδειγμα, αν η Έλι θέλει να κάνει zip line στη Νέα Ζηλανδία, η Σάντι μπορεί να προτιμήσει να χαλαρώσει απολαμβάνοντας ένα φλιτζάνι καφέ.

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες

Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ταξιδεύουν μαζί. «Πραγματικά, ήταν υπέροχο να το μοιραζόμαστε αυτό, να είμαστε στην ίδια ηλικία και να μην έχουμε ποτέ φανταστεί ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι από όλα αυτά», λέει η Έλι.

Λίγο πριν από το 2020, οι δύο φίλες αποφάσισαν να οργανώσουν το μεγαλύτερο ταξίδι τους μέχρι τότε για να γιορτάσουν τα 80ά τους γενέθλια: Να κάνουν τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, εμπνευσμένες από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Είχαν κλείσει και οργανώσει τα πάντα, όμως η πανδημία του κορονοϊού τις ανάγκασε να αναβάλουν το ταξίδι τους.

Τον Ιανουάριο του 2023, οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν τελικά την εξερεύνησή τους σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενες και τις επτά ηπείρους, καθώς και τα επτά σύγχρονα θαύματα του κόσμου. Ταξίδεψαν στην Πορτογαλία, την Ιαπωνία, το Νησί του Πάσχα, την Ανταρκτική και σε πολλά ακόμη μέρη – και τα έκαναν όλα μόνες τους.

«Τα οργανώσαμε όλα εμείς», είπε η Έλι. «Χωρίς ταξιδιωτικά γραφεία, χωρίς κανέναν να μας συνοδεύει. Κουβαλούσαμε μόνες μας τις αποσκευές μας και γνωρίσαμε φίλους».

«Προτιμάμε να πέσουμε από την κορυφή ενός βουνού παρά από το κρεβάτι γηροκομείου»

Η ανεξαρτησία τους και ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζουν το άγνωστο άγγιξαν μια ευαίσθητη χορδή στο διαδίκτυο. Παρ' όλο που οι δύο γυναίκες δεν είχαν σκοπό να γίνουν viral ή διάσημες, ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται για την ιστορία τους όταν ξεκίνησαν να μοιράζονται τα ταξίδια τους στο TikTok. Για τις ίδιες, η ηλικία τους δεν αποτέλεσε ποτέ περιορισμό.

«Πάντα λέμε ότι, εφόσον έχουμε επιλογή, θα προτιμούσαμε να πέσουμε από την κορυφή ενός βουνού παρά να πέσουμε από το κρεβάτι σε έναν οίκο ευγηρίας», είπε η Έλι. «Συνεχίστε να κινείστε. Από τη στιγμή που σταματάς να κινείσαι, το σώμα σου σταματά να λειτουργεί».

Και εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνηση - ακόμη και με τέσσερα τεχνητά γόνατα και μία αρθροπλαστική ισχίου συνολικά, όπως αστειεύεται η Σάντι. Αυτή την περίοδο επιστρέφουν σε κάθε ήπειρο για έναν ολόκληρο μήνα, ώστε να έχουν τον χρόνο να εξερευνήσουν σε βάθος προορισμούς στους οποίους δεν είχαν μείνει αρκετά. Στην Ασία, θα επικεντρωθούν στη Νοτιοανατολική Ασία, επισκεπτόμενες χώρες όπως το Μπουτάν και το Λάος.

«Στην πραγματικότητα, όλα έχουν να κάνουν με το να λες "ναι"», είπε η Χάμπι. «Η περιπέτεια δεν έχει όριο ηλικίας».

Το ταξίδι τους στην Ελλάδα

Οι δύο γιαγιάδες φαίνεται πως έχουν επισκεφθεί και τη χώρα μας. Σε βίντεό τους στο TikTok δείχνουν πώς πέρασαν ένα τριήμερο στην Ελλάδα.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, με μία από τους ακολούθους τους να τους φιλοξενεί. Οι δύο γιαγιάδες επισκέφθηκαν διάφορα αξιοθέατα της συμπρωτεύουσας, ενώ πήγαν και σε ένα πανηγύρι χωριού, με το οποίο μάλιστα, έδειξαν να ενθουσιάζονται.

Στην τρίτη τους μέρα εξερεύνησαν την Αθήνα με ένα λεωφορείο, είδαν από κοντά την Ακρόπολη και απόλαυσαν ένα δείπνο με καταπληκτική θέα.

Πηγή: iefimerida.gr