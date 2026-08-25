Το νέο υποβρύχιο του Πούτιν για πρώτη φορά στη θάλασσα – Μεταφέρει το «όπλο της Αποκάλυψης»

Το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Ρωσίας, «Χαμπαρόφσκ», βγήκε για πρώτη φορά στη θάλασσα, περνώντας στο επόμενο στάδιο δοκιμών.

Το υποβρύχιο του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τα όπλα Poseidon, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από Ρώσους αξιωματούχους ως «όπλα της Αποκάλυψης».

Το υποβρύχιο, εκτοπίσματος 10.000 τόνων, έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να μεταφέρει έως και έξι πυρηνικές τορπίλες Poseidon, εκτός από τους συμβατικούς πυραύλους κατά πλοίων και χερσαίων στόχων που διαθέτει. Οι τορπίλες Poseidon φέρεται να έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 6.000 μιλίων και να μπορούν να καταδύονται σε βάθος έως και 1.000 μέτρων.

🚨🇷🇺 Russia's Submarine Built To Launch Poseidon Nuclear Drones Begins Sea Trials



Russia’s Project 09851 Khabarovsk special-purpose nuclear submarine appears to have begun its first factory sea trials after being photographed leaving Severodvinsk on August 17. The voyage takes… pic.twitter.com/XupJFC90cV — Military Summary (@MilitarySummary) August 24, 2026

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί για το Poseidon

Θεωρητικά, αναλυτές υποστηρίζουν ότι μια υποβρύχια πυρηνική έκρηξη από το Poseidon θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο ραδιενεργό κύμα προς τις ακτές, δημιουργώντας κύματα τσουνάμι που θα μπορούσαν να πλήξουν ολόκληρες πόλεις.

Τις τελευταίες ημέρες, Ρώσοι προπαγανδιστές έχουν καλέσει τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει το όπλο εναντίον της Βρετανίας, ως αντίποινα για την απόφαση του Λονδίνου να προμηθεύσει την Ουκρανία με drones που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους.

Ο παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δώστε στους Βρετανούς τρεις ημέρες για να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό και μετά χτυπήστε τους με το Poseidon».

🇷🇺 RUSSIA’S POSEIDON SUBMARINE ENTERS SEA TRIALS



Russia’s Project 09851 Khabarovsk, the first submarine designed from the outset to operate the Poseidon nuclear powered underwater drone, appears to have begun factory sea trials after leaving Severodvinsk on August 17.



The move… pic.twitter.com/4bOFRTbtUk — Defense Intelligence (@DI313_) August 19, 2026

Όταν ο Πούτιν επιβεβαίωσε νωρίτερα φέτος μια δοκιμή του Poseidon, ανέφερε ότι η Ρωσία το είχε εκτοξεύσει από υποβρύχιο και στη συνέχεια ενεργοποίησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα που το κινεί.

«Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο», είχε δηλώσει σε ομάδα στρατιωτικών αξιωματούχων πέρυσι. «Δεν υπάρχει τρόπος να αναχαιτιστεί». Ωστόσο, επικριτές έχουν επισημάνει ότι ο ισχυρισμός πως το όπλο είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί δεν μπορεί να επαληθευτεί.

Το Poseidon αναπτύχθηκε ως απάντηση στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους το 2002.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έχει χαρακτηρίσει το Poseidon πραγματικό «όπλο της Αποκάλυψης». Ρώσοι σχολιαστές έχουν υποστηρίξει ότι «θα μπορούσε ακόμα και να βυθίσει τη Βρετανία».

Δυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι τέτοια σενάρια είναι πιθανότατα υπερβολικά, συμφωνούν όμως ότι η ίδια η ύπαρξη του όπλου έχει σχεδιαστεί ώστε να προκαλεί φόβο. Η τορπίλη φέρεται να έχει μήκος περίπου 20 έως 24 μέτρα και διάμετρο περίπου δύο μέτρα.

Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δυνατότητα δημιουργίας ενός ραδιενεργού τσουνάμι που θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρες ηπείρους είναι επιστημονικά αβέβαιη. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι η ίδια η αβεβαιότητα γύρω από τις πραγματικές δυνατότητες του όπλου αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας, καθώς ενισχύει την απειλή και λειτουργεί ως μέσο αποτροπής.

Αν έστω και ένα μέρος των σεναρίων που περιγράφει η ρωσική προπαγάνδα γινόταν πραγματικότητα, παράκτιες πόλεις θα μπορούσαν να υποστούν τεράστιες καταστροφές, λιμάνια να μολυνθούν και εκτάσεις γης να καταστούν τοξικές για χρόνια.

Ωστόσο, ειδικοί δήλωσαν στην Telegraph ότι, παρότι η απειλή θεωρείται υπαρκτή, είναι απίθανο η Ρωσία να χρησιμοποιούσε ποτέ το Poseidon σε πραγματική επίθεση.

Ο Ρίτσαρντ Κόνολι, ειδικός στη ρωσική αμυντική πολιτική και συνεργάτης του Royal United Services Institute, χαρακτήρισε το Poseidon «οπλικό σύστημα ειδικού σκοπού», σημειώνοντας ότι δεν κατασκευάζονται πολλά και έχει σχεδιαστεί για τα χειρότερα δυνατά σενάρια.

Όπως εξήγησε, εάν η Ρωσία υιοθετούσε την πρόταση των Ρώσων παρουσιαστών και χρησιμοποιούσε το όπλο εναντίον της Βρετανίας, θα αντιμετώπιζε την απάντηση της βρετανικής πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης Trident. «Δεν θα το έκαναν, επειδή γνωρίζουν ότι θα πλήρωναν το τίμημα», ανέφερε.

Το κόστος του «Χαμπαρόφσκ»

Το υποβρύχιο «Χαμπαρόφσκ» φέρεται να κόστισε περίπου 1 δισ. λίρες και έχει εκτόπισμα 10.000 τόνων.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ο οποίος είχε επιβλέψει την παρουσίασή του, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι το βαρύ πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κατασκευάστηκε στα περίφημα ναυπηγεία Σεβμάς.

«Μεταφέροντας υποβρύχια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα της Ρωσίας και τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορες περιοχές των ωκεανών», είχε αναφέρει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: newsbeast.gr