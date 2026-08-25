Μια κατηγορία ψηλότερα η Λέιτον Όριεντ, αξιόλογη η παρουσία της Λιντζ ΛΑΣΚ

Γουόλσολ και Λέιτον Όριεντ συναντιούνται για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας, με τη γηπεδούχο να αγωνίζεται μια κατηγορία πιο κάτω από τη φιλοξενούμενη. Στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ πρωταθλήτρια Αυστρίας Λιντζ ΛΑΣΚ θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από τη Σέλτικ.

Η Λέιτον Όριεντ έχασε μόνο στις 3/13 τελευταίες παρουσίες της στο «Μπέσκοτ Στέντιουμ» της Γουόλσολ (6 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Όγδοη διαδοχική σεζόν για τη Γουόλσολ στη Β’ Αγγλίας. Πέρσι τερμάτισε 13η, ενώ πρόπερσι ήταν η καλύτερή της σεζόν σε αυτήν την περίοδο που μετέχει στην κατηγορία, φτάνοντας ως τον τελικό των πλέι οφ. Στο τρέχον πρωτάθλημα ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη 3-0 επί της Τζίλιγχαμ και συνέχισε με εντός έδρας λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκρίμσμπι. Η Λέιτον Όριεντ τερμάτισε μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανανέωσε για τρίτη σερί περίοδο την παρουσία της στην Α’ Αγγλίας, από την οποία έλειπε για μία οκταετία. Έδωσε 8 φιλικά, με πιο πρόσφατο το 7-1 επί της ερασιτεχνικής Γουόλτχαμ Άμπεϊ. Συνέχισε με νίκη - πρόκριση επί της Όξφορντ στο Λιγκ Καπ (2-0), ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1-2), νίκη στα πέναλτι επί της Γουίμπλεντον στο Λιγκ Τρόφι και το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, επί της Γουίγκαν με 2-0 εκτός. Έχοντας ποιοτική ανωτερότητα από την αντίπαλό της λόγω διαφοράς κατηγορίας, η Λέιτον Όριεντ μπορεί να είναι η νικήτρια του παιχνιδιού.

Η Λιντζ ΛΑΣΚ, η οποία κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας της και πρώτο μετά από 51 χρόνια, έπαιξε αρκετά καλά στο πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ, όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στο σκορ. Φαίνεται αυτό και στις αποδόσεις, οι οποίες και λόγω του καθαρού προβαδίσματος που πήρε η Σέλτικ στο α’ ματς, αλλά και της δικής τους καλής εικόνας δίνουν φαβορί τους Αυστριακούς. Αγώνα για το πρωτάθλημα δεν είχε, ούτως ώστε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στον επαναληπτικό. Τραυματίας είναι ο Γάλλος επιθετικός Αρακατέ, ο οποίος ήρθε φέτος από την Γκράτσερ. Ούτε η Σέλτικ έπαιξε το Σαββατοκύριακο, μετρώντας ως τώρα 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια: δύο στο πρωτάθλημα, μία στο Λιγκ Καπ (4-0 την Νταντί Γιουνάιτεντ εκτός έδρας) και αυτήν στον πρώτο γύρο με την αποψινή της αντίπαλο. Τραυματίας ο αμυντικός Τζόνστον, τιμωρημένος ο 33χρονος μέσος Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν.

Η πρωταθλήτρια Αυστρίας έδειξε τις ικανότητές της και στο Λιντς ίσως είναι πιο αποτελεσματική. Τα 3 γκολ διαφορά δίνουν άνεση στη Σέλτικ, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να σκοράρει στο ματς, αλλά και να πάρει την πρόκριση έστω κι αν χάσει.

817. ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2 2,17

860. ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ - ΣΕΛΤΙΚ 1&G 3,20