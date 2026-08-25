Ξεκίνησε την πρετοιμασία του στην Καστοριά ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τους «κυανέρυθρους» να πραγματοποιούν το βασικό στάδιο των προπονήσεων τους στην Καστοριά.

Στα... βάσανα μπήκε ο Πανιώνιος από το απόγευμα της Δευτέρας (24/8). Οι «κυανέρυθροι» πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση, με την βασική προετοιμασία της ομάδας να γίνεται στην Καστοριά.

Στην αποστολή έχει ενσωματωθεί και ο Άγγελος Σασλόγλου ενώ στην προετοιμασία συμμετέχουν ο Γιάννης Μουάτσος (που ακολούθως θα παραχωρηθεί υπό τη μορφή δανεισμού στο Παλαιό Φάληρο) και ο έφηβος Δημήτρης Λιγνός.

Ο Μέισον Γουόλτερς θα ενσωματωθεί στην αποστολή στην Καστοριά εντός της εβδομάδας.

«Από την πρώτη μέρα έγινε αισθητή η φιλοξενία του Δήμος Καστοριάς της Kastoria Basketball Club και της τοπικής κοινωνίας καθώς μας αγκάλιασαν με τη φιλοξενία τους και ήταν στο πλευρό μας για οτιδήποτε χρειαζόμασταν!», αναφέρει ο Πανιώνιος.