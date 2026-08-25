«Κυκλώνει» τα βόρεια προάστια ο ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτα κρούσματα σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Παπάγου και Χολαργό

Με ταχείς ρυθμούς εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον χάρτη των περιοχών όπου καταγράφονται κρούσματα να διευρύνεται και την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο της διασποράς.

Νέα περιστατικά εντοπίζονται πλέον και σε δήμους που μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγράψει μολύνσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι δήμοι Φιλοθέης-Ψυχικού και Παπάγου-Χολαργού, ενώ την ίδια ώρα επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, το οποίο αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η φετινή εικόνα προκαλεί αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς, καθώς η δραστηριότητα του ιού είναι σημαντικά εντονότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και θυμίζει την έξαρση του 2018. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η Ανατολική Αττική, όπου έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός περιστατικών.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν το μέγεθος της αύξησης. Έως τις 19 Αυγούστου είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Παράλληλα, είχαν καταγραφεί 13 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα είχαν προστεθεί 47 νέα περιστατικά.

Θεμιστοκλέους: Αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών

Στην ανοδική πορεία των κρουσμάτων αναφέρθηκε την Τρίτη και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι αυξάνονται τόσο οι μολύνσεις όσο και οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία.

Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, η μέχρι στιγμής εικόνα δεν προκαλεί πίεση στο σύστημα Υγείας. «Το περιμέναμε με βάση την ανοδική πορεία που είχε καταγραφεί. Το σημαντικό είναι ότι οι νοσηλείες δεν είναι πολλές και δεν δημιουργούν πίεση στο ΕΣΥ», ανέφερε.

Ο υφυπουργός Υγείας απηύθυνε ιδιαίτερη σύσταση στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες, καλώντας τους να λαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, όπως χρήση εντομοαπωθητικών, σήτες σε πόρτες και παράθυρα και ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος.

Ο ιός θα επιμείνει και τον Σεπτέμβριο

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες. Σύμφωνα με τον καθηγητή Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ Δημήτρη Παρασκευή, η κορύφωση των κρουσμάτων αναμένεται προς τα τέλη Αυγούστου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η απειλή θα υποχωρήσει άμεσα.

Η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στον Σεπτέμβριο, έστω και με μικρότερο αριθμό νέων περιστατικών. Η φετινή δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ανάλογη με εκείνη του 2018.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες και γενικότερα οι μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες εξετάζονται ως παράγοντες που ενδέχεται να ευνοούν τη μεγαλύτερη παρουσία και δραστηριότητα των κουνουπιών, χωρίς πάντως να υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία ώστε να θεωρηθεί ότι τόσο έντονες εξάρσεις θα αποτελούν τη νέα κανονικότητα.

Τα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν

Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται με τη συνήθη κοινωνική επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα. Περίπου το 20% μπορεί να παρουσιάσει ήπια κλινική εικόνα, με πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξάνθημα, ενώ σε λιγότερο από το 1% μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν εμφανίζονται συμπτώματα που σχετίζονται με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, όπως έντονος πονοκέφαλος, δυσκαμψία στον αυχένα, διαταραχή ή απώλεια συνείδησης και άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις.

Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατεσταλμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Πηγή: ieidiseis.gr