Ιστορικό χρυσό για την Κοντοχριστοπούλου στους Μεσογειακούς Αγώνες (vid)

Ιστορική επιτυχία για την ελληνική ξιφασκία σημείωσε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ξίφος ασκήσεως.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έγινε η πρώτη αθλήτρια της χώρας που ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην ξιφασκία στη συγκεκριμένη διοργάνωση, γράφοντας τη δική της σελίδα στην ιστορία του αθλήματος.

Στον τελικό, η Κοντοχριστοπούλου αντιμετώπισε την Αιγύπτια Αμρ Χόσνι Σάρα και κατάφερε να επικρατήσει με 15-13, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική παρουσία της στη διοργάνωση.

Η πορεία της προς το χρυσό ξεκίνησε στη φάση των «16», όπου ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλοβένας Ντόρια Μπλάζιτς με 15-13. Στη συνέχεια, στον προημιτελικό, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Ιταλίδα Φραντσέσκα Παλούμπο, την οποία νίκησε με 15-8 και εξασφάλισε την παρουσία της στην τετράδα.

Στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανίδα Αριάντνα Τούκερ, η Ελληνίδα ξιφομάχος πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 15-11, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Εκεί ολοκλήρωσε την πορεία της με ακόμη μία νίκη, επικρατώντας της Σάρα με 15-13 και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.