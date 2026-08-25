Δημήτρης Κόκοτας: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Γεννηματάς» για τον θάνατό του

Ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, πέθανε την Τρίτη (25/8) στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», εκεί όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου:

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η μέρα που συνέβη το μοιραίο

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Μαρτίου 2024, όταν η ζωή του Δημήτρη Κόκκοτα άλλαξε δραματικά: Υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετείχε.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 2,5 χρόνια νοσηλείας.

Ο τραγουδιστής έδωσε γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και να επανέλθει, με την οικογένειά του ανελλιπώς στο πλευρό του.

Πηγή: cnn.gr