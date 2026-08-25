Φωτιά στο Ηράκλειο στη περιοχή Άγιοι Δέκα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.
Πηγή: newsit.gr