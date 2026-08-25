Οι Νυχτερίδες δαγκώνουν με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* έως 3.65!

Ένα... ιδιαίτερο ματς.

Απόψε στις 22:00, η Βαλένθια υποδέχεται την Μπέτις σε μία από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της La Liga.

Δύο ομάδες με ποιότητα μεσοεπιθετικά, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες και ένα παιχνίδι στο οποίο η μάχη για τον έλεγχο του ρυθμού αναμένεται να ξεκινήσει από το πρώτο σφύριγμα.

Η Βαλένθια θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμη του Μεστάγια, όμως απέναντί της βρίσκεται μια Μπέτις που διαθέτει την ποιότητα για να δημιουργήσει προβλήματα και να ψάξει το δικό της αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Και στη Superbet, η βραδιά της La Liga συνοδεύεται από δύο Super Ενισχυμένες Αποδόσεις*.

Γκολ και κόρνερ σε Super Ενισχυμένη Απόδοση*

Η πρώτη επιλογή ποντάρει σε ένα παιχνίδι με επιθετική δράση και από τις δύο πλευρές:

-Κάθε ομάδα Over 2.5 κόρνερ

-Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Βαλένθια και Μπέτις να βρουν δίχτυα και παράλληλα να κερδίσουν από τουλάχιστον τρία κόρνερ η καθεμία, σε μία επιλογή που ανεβαίνει σε Super Ενισχυμένη Απόδοση 3.20*.

Η Μπέτις στο επίκεντρο με απόδοση*

Η δεύτερη ενισχυμένη εστιάζει στην επιθετική παρουσία των φιλοξενούμενων:

-Μπέτις Over 4.5 σουτ στην εστία

-Over 0.5 συνολικά γκολ

-Μπέτις Over 3.5 κόρνερ

Τουλάχιστον πέντε τελικές προσπάθειες της Μπέτις προς την εστία, τέσσερα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και τουλάχιστον ένα γκολ στην αναμέτρηση συνθέτουν τη δεύτερη Super Ενισχυμένη Απόδοση* της βραδιάς.

Το Μεστάγια ετοιμάζεται για μάχη

Η έδρα δίνει στη Βαλένθια τη δική της δυναμική. Η ποιότητα της Μπέτις υπόσχεται απαντήσεις.

Και κάπου ανάμεσα σε γκολ, τελικές, κόρνερ και 90 λεπτά ισπανικού ποδοσφαίρου, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της ημέρας είναι έτοιμη για σέντρα.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις