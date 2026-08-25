Εθνική ομάδα: Ολοταχώς για sold-out το ματς με Ισπανία στο T-Center

Ολοταχώς για sold-out πηγαίνει η κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ισπανία, καθώς περισσότερα από 9.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί.

Ο κόσμος είναι πάντα στην Εθνική Ανδρών και αποδεικνύεται ακόμη μια φορά, με πάνω από 9.000 εισιτήρια να έχουν πωληθεί μέσα σε ένα 24ωρο για την αναμέτρηση με την Ισπανία (31/8, 19.00). Τα «μαγικά χαρτάκια» συνεχίζουν να… φεύγουν σε «φρενήρεις» ρυθμούς και το Telekom Center Athens αναμένεται κατάμεστο, περιμένοντας να κλείσετε κι εσείς τη θέση σας.

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τις φιλικές της αναμετρήσεις με Πολωνία και Κύπρο, εν όψει της έναρξης της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία (28/8, 19.00) και την Ισπανία (31/8, 19.00), με στόχο το «2 στα 2» που θα την φέρει σε δρόμο πρόκρισης.

Ο αγώνας με την Ουκρανία διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας και η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί, εν συνεχεία, τους Ιβηρες στο Telekom Center Athens, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει, καθώς η ανταπόκριση των Ελλήνων φιλάθλων είναι συγκινητική και πάνω από 9.000 εισιτήρια ήδη έχουν πωληθεί, μόλις ένα 24ωρο μετά τη διάθεσή τους.

Η «δίψα» του κόσμου να στηρίξει την ελληνική ομάδα στο δρόμο για την πρόκριση είναι τέτοια, που ήδη το Telekom Center Athens γεμίζει. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να πωλούνται με μεγάλη ταχύτητα και, για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να βρεθείτε επίσης δίπλα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.

Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του email [email protected], στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εισιτήρια.



Η Εθνική Ομάδα θα σας περιμένει στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου!