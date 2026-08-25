Καλαϊτζακης: «Οι σχέσεις με τον κόουτς Βόβορα ήταν ένας παραπάνω λόγος για να πω το ναι»

Ο νέος γκαρντ του Προμηθέα, Γιώργος Καλαϊτζάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με την πατρινή ομάδα.

Για την απόφασή του να πάει στον Προμηθέα: «Οι σχέσεις με τον κόουτς Βόβορα ήταν σίγουρα ένας παραπάνω λόγος για να πω το “ναι”. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου άρεσε το πώς μου παρουσίασε το πλάνο του Προμηθέα. Θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, αθλητική και νεανική μπορώ να πω, οπότε, ταιριάζω πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που θα έχει. “Ζυγίζοντας” όλα αυτά, δε δυσκολεύτηκα να απαντήσω θετικά».

Για τα στοιχεία που θα δώσει ο ίδιος πηγαίνοντας στον Προμηθέα: «Πλέον ευχαριστιέμαι το μπάσκετ, προσπαθώ να κλείνω τα αυτιά μου δεξιά και αριστερά στο τι λέγεται και γράφεται. Είμαι ένας έμπειρος παίκτης στα 27 μου πια, ξέρω να βλέπω το μπάσκετ, να βάζω τις προτεραιότητές μου. Μ’ αρέσει να δουλεύω, να ανταγωνίζομαι και θα δώσω το 100% για τον Προμηθέα και τον κόουτς Βόβορα».

Για το restart που κάνει φέτος ο Προμηθέας: «Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά, απ’ όσο έχω μιλήσει με τον κόουτς και με τον Νίκο Δίπλαρο, η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχουμε νέα παιδιά που θέλουν να αποδείξουν, αθλητικά παιδιά, χωρίς εμπειρία στη GBL, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει η σωστή διάθεση και η σωστή νοοτροπία μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα».

Για την αλλαγή που μπορεί να φέρει στον προγραμματισμό της ομάδας η ευρωπαϊκή παρουσία: «Δε νομίζω ότι αλλάζει πολύ τον προγραμματισμό. Οι προπονητές έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα, γι’ αυτό ξεκίνησαν και την προετοιμασία πιο νωρίς, ώστε να υπάρχει μια ετοιμότητα, και νομίζω ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι. Απ’ ό,τι έχω μάθει, υπάρχει πολλή υπομονή και πολλή “δίψα”, οπότε περιμένω κι εγώ να δω την ομάδα ολοκληρωμένη».

Για το επίπεδο της GBL τη νέα σεζόν: «Είναι πάρα πολύ βελτιωμένο και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται απ’ όλες τις ομάδες να ανέβουν. Υπήρχε αυτή η μονοτονία τόσα χρόνια, ήξερες ότι στο τέλος θα βρεθούν οι δύο μεγάλοι, “βρέξει-χιονίσει”. Τα τελευταία χρόνια, όμως, βλέπεις ότι μέσα στη σεζόν κάνουν… γκέλες. Το βλέπω σαν θετικό ότι ομάδες κάνουν προσπάθειες και γίνονται τεράστιες επενδύσεις. Φέτος, θεωρώ, θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων δέκα χρόνων».

Για τους ξένους παίκτες και την παραμονή του κανονισμού στο «6+6»: «Καλό είναι ότι μένει το “6+6” και νομίζω ότι υπάρχει ταλέντο στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπεις άλλες χώρες να διαπρέπουν και ξένους να παίρνουν τις θέσεις των Ελλήνων. Υπάρχει ταλέντο και, αν δοθούν τα κατάλληλα εφόδια και η σωστή νοοτροπία από μικρή ηλικία, είναι μόνο στο χέρι των παιδιών ν’ αποδείξουν τι αξίζουν».

Για τα στοιχεία που χρειάζεται κανείς για να μπορεί να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο στο σύγχρονο μπάσκετ: «Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο πρέπει να σκέφτεσαι. Βλέπουμε παίκτες στο κορυφαίο επίπεδο οι οποίοι δεν είναι τόσο αθλητικοί και παρ’ όλα αυτά διαπρέπουν. Αν έχεις έναν συνδυασμό αθλητικότητας, μυαλού και “διαβάσματος” παιχνιδιού, νομίζω ότι έχεις ένα πακέτο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για το αν οι Έλληνες παίκτες είναι εργατικοί: «Υπάρχει ένα μέρος παικτών, αρκετά μεγάλο, που πραγματικά δουλεύει, δε μπορείς και αλλιώς. Δε μπορείς να είσαι Έλληνας, να σου λείπουν τα αθλητικά στοιχεία που έχει ένας Αμερικάνος και να μη δουλεύεις. Από προσωπική εμπειρία, αν δε δουλέψεις δε μπορείς ν’ ανταπεξέλθεις».

Για το μπάσκετ στη Λιθουανία, όπου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν: «Είναι μια χώρα που “ζει και αναπνέει” για το μπάσκετ, είναι το νούμερο ένα άθλημά τους. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσο ανταγωνιστικοί και συγκεντρωμένοι είναι στο άθλημα. Είναι σαν να έχουν μόνο το μπάσκετ, πέραν απ’ αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ανεβαίνει κι αυτό καιρό με τον καιρό. Η εμπειρία μου εκεί μου έδωσε πολλά πράγματα, σαν άνθρωπο πρώτα απ’ όλα, με βοήθησε ν’ αποκτήσω παραπάνω επαγγελματισμό».